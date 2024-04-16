''Проводите время качественно''. Три примера из жизни, опровергающие популярный метод воспитания детей

Многие исследования указывают на то, что детям не важно сколько времени с ними проводят родители, главное, чтобы такое общение было качественным. Однако не все специалисты с этим соглашаются. Например, согласно анализу, количество времени также оказывает положительное влияние на воспитание, особенно это касается подростков. В частности, те школьники, у которых было достаточно общения с мамой, имели меньше случаев правонарушений.

Yourtango собрал три примера жизни, которые опровергают популярный метод воспитания детей и показывают важность количества проведенного вместе времени. Эксперты уверяют, что во всем должен быть баланс. Однако родителям следует помнить, что если они хотят, чтобы сыновья и дочери проводили с ними много времени, когда они будут в преклонном возрасте, им нужно сделать то же самое для них сейчас.

Заказ любимого кофе

Эксперты советуют представить ситуацию, когда вы приходите в свое любимое кафе, заказываете свой любимый кофе наибольшего размера. Вместо этого, бариста протягивает маленькую чашку напитка. Представьте, что это размер стаканчика, который вы получаете у стоматолога для полоскания.

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Вместо своей обычной любимой порции вы получаете мини-версию с комментарием, что это кофе из зерен самого высокого качества. Можно подумать, что это мило, однако желание получить свой очень большой напиток никуда не исчезло.

Вечер свидания с мужем

Вечер свиданий – одна из возможностей, помогающих восстановить связь и улучшить отношения. Ведь можно наслаждаться едой, без необходимости нарезать кому мясо или следить, чтобы не опрокинулся суп. Можно пообщаться, не прерываясь для ответов на вопросы детей и не беспокоиться, что они переворачивают квартиру, ведь с ними сейчас лучшая няня.

И в тот самый момент, когда вы, наконец, можете побыть вместе только вдвоем, муж говорит, что вы хорошо провели время, однако ему нужно пойти сделать несколько дел. Такое, наверное, мало кто будет ожидать.

Спланировать время с ребенком

Специалисты предлагают представить ситуацию, когда родители наконец-то дождались своего ребенка из колледжа или университета на летние каникулы. Взрослые уже спланировали время, как они смогут его провести, чтобы пообщаться и поиграть в семейные игры.

И вот, как только начинается игривая болтовня, сын выигрывает первую раздачу, раздается звонок в дверь и приходит его друг из школы. Парень берет свои ключи и говорит, что вы хорошо провели время и он будет дома в полночь.

Эксперты уверяют, что это нормальное поведение для подростков, однако взрослым следует помнить, что они родители, а не дети, и не поступать так со своими сыновьями и дочерьми.

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