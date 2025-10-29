Пса или песа? Как правильно говорить на украинском и когда это слово может заменить 'собаку'

Использование соцсетей порой может плохо влиять на уровень нашей грамотности – мы бессознательно подхватываем какую-то типичную ошибку, которую часто делают пользователи, и начинаем распространять ее дальше. А это негативно отражается на нашем уровне владения украинским языком.

Так в последнее время слово "пес" начали часто склонять с сохранением звука [е] в корне слова – "песа", "песом", "песу". OBOZ.UA разбирался, можно ли так делать с точки зрения правописания.

На самом деле справочники и словари рекомендуют склонять слово "пес" без звука [е] в корне. Это явление называется чередование [е] с нулевым звуком и происходит, когда данный звук является последним гласным в существительном, которое заканчивается на согласный. Например:

пес – пса;

день – дня;

серпень – серпня;

кінець – кінця.

Из этого правила есть несколько исключений. Например, названия животных "лев" и "олень".

Кстати, употреблять слово "пес" тоже нужно правильно. Им обозначают только животное мужского пола. Если же вы не знаете, самец перед вами или самка, лучше сказать о животном "собака". Кстати, это слово в украинском языке может иметь как женский, так и мужской род – в зависимости от пола животного.

