Пса или песа? Как правильно говорить на украинском и когда это слово может заменить "собаку"
Использование соцсетей порой может плохо влиять на уровень нашей грамотности – мы бессознательно подхватываем какую-то типичную ошибку, которую часто делают пользователи, и начинаем распространять ее дальше. А это негативно отражается на нашем уровне владения украинским языком.
Так в последнее время слово "пес" начали часто склонять с сохранением звука [е] в корне слова – "песа", "песом", "песу". OBOZ.UA разбирался, можно ли так делать с точки зрения правописания.
На самом деле справочники и словари рекомендуют склонять слово "пес" без звука [е] в корне. Это явление называется чередование [е] с нулевым звуком и происходит, когда данный звук является последним гласным в существительном, которое заканчивается на согласный. Например:
- пес – пса;
- день – дня;
- серпень – серпня;
- кінець – кінця.
Из этого правила есть несколько исключений. Например, названия животных "лев" и "олень".
Кстати, употреблять слово "пес" тоже нужно правильно. Им обозначают только животное мужского пола. Если же вы не знаете, самец перед вами или самка, лучше сказать о животном "собака". Кстати, это слово в украинском языке может иметь как женский, так и мужской род – в зависимости от пола животного.
