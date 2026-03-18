Психолог из Гарварда назвала четыре вещи, которые обязательно должно услышать поколение Z от взрослых

О представителях поколения Z часто можно услышать, что они более тревожные, уязвимые и избалованные, чем старшие за них люди. Как свидетельствуют исследования, они чаще жалуются на проблемы с психическим здоровьем и сталкиваются с большими препятствиями для получения работы. При общении старших людей с ними важно учитывать восприятие младшим поколением некоторых вещей.

Психолог из Гарварда Алексис Реддинг рассказала изданию cnbc о четырех вещах, которые должно услышать поколение Z от старшего окружения. Отмечается, что также следует учитывать те особенности человеческой психики и памяти, которые характерны для всех поколений, чтобы не создать барьер в общении с поколением Z и не усложнить восприятие ими реальности.

Сопротивление формулировке "современные дети"

Прежде чем сетовать на то, что современное поколение не может что-то понять, собеседнику стоит вспомнить, что он чувствовал в этом возрасте, когда впервые столкнулся с препятствием. Ведь трудности преодолевать труднее тогда, когда нет опыта. Если это понять, то в общении появится больше эмпатии, а не осуждения.

"Первое письмо с разбитым сердцем или отказом дается труднее, когда у вас нет жизненного опыта, чтобы поместить его в более широкий контекст", – отмечает психолог.

Больше слушать и меньше говорить

Перед тем как давать советы, стоит расспросить о ситуации, выяснить эмоциональное состояние собеседника, спросить, что его больше всего волнует, это можно сделать с помощью дополнительных вопросов: "Что вас больше всего волнует?" Нужно помочь определить эмоции, стоящие за опасением, например, страх поражения или стыд из-за неудачи, затем дать время на проработку этих эмоций.

Поделиться нынешними вызовами

Когда вы рассказываете истории о прошлом, можно установить с этими событиями связь, опираясь на современный опыт. Вместо того, чтобы рассказывать, как вы поступали в их возрасте, стоит провести параллель с историей о настоящем, чтобы собеседник видел, что вы не только говорите о чем-то давно забытом, но и сейчас переживаете трудности и вызовы и можете понять его эмоции.

"Расскажите о недавней проблеме дома или на работе, которая касается того, что они переживают, и как вы думаете о ее решении. Им полезно видеть эмоции от головоломки, которая все еще продолжается, и знать, что вы можете понять, через что они проходят", – советует Алексис Реддинг.

Факт беспорядочной середины

Психолог рассказала об интересном исследовании, которое она провела с коллегой Нэнси Гилл. Они обработали интервью со студентами колледжа 1975 года выпуска и затем повторно опросили этих участников, которым сейчас за 70. Обнаружили интересную вещь: сейчас опрошенные рассказывают триумфальные истории своей жизни, препятствия, которые они с легкостью преодолели, говорят об уверенности в своем выборе. Однако, слушая их тогдашние интервью, можно увидеть, что они в то время чувствовали себя так же неуверенно и одиноко, как нынешние студенты. Психолог объясняет этот интересный факт человеческой психики. Согласно правилу пика-конца, мы вспоминаем наиболее эмоционально насыщенные моменты и концовки переживаний, тогда как беспорядочная середина исчезает.

Итак, четвертый совет в общении с поколением Z заключается в том, что прежде чем рассказывать о трудностях из своей жизни, которые вы преодолели, нужно вспомнить эмоции, которые вы тогда переживали. Можно рассказать, как все в итоге произошло, но нужно следить, чтобы ваша история не показалась слишком легкой и быстрой, поскольку она вряд ли была именно такой.

Что означает поколение Z

Отметим, что поколение Z (англ. Generation Z; в разговорной речи известны как "зумеры") — термин, применяемый для людей, которые родились примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Для них характерно этичное потребление, предпринимательские амбиции, прогрессивные взгляды на различные темы — от образования и до вопросов пола. Это первое поколение, полностью родившееся в эпоху глобализации и постмодернизма.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему подростки так любят рисковать. Согласно выводам ученых, причины этого рискованного поведения кроются в особенностях развития мозга.

Также мы писали о 7 моделях поведения подростков, которые раздражают, но на самом деле являются признаком хорошего умственного развития.

