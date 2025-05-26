Психолог назвала 5 простых вещей, которые действительно делают детей счастливыми

Украинский психолог Людмила Потапенко назвала 5 простых вещей, которые сделают вашего ребенка счастливее. По ее словам, они не требуют сложных усилий и денежных вложений.

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Эксперт говорит, что время, проведенное вместе с ребенком, будет оценено и запомнится им лучше, чем любой ценный подарок. Свои советы, какие действия взрослых делают детей счастливее, она опубликовала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

Качественное проведение времени

По словам психолога, даже 10 минут качественно проведенного времени, без отвлечения на телефон и какие-то другие дела – является очень важным вкладом в поддержание отношений между взрослым и ребенком.

"Просто играйте, разговаривайте, обнимайте. И ребенок почувствует, что он важен", – советует Потапенко.

Безусловная любовь

Ребенка надо любить не за что-то (высокие оценки, хорошее поведение), а за то, что он просто есть. Как объясняет эксперт, ребенку важно слышать чаще такие слова как: "Я люблю тебя, потому что ты – это ты".

Свобода быть собой

Психолог уверена, что для ребенка важно показывать себя, свои умения и таланты. Даже если это рисунки на стенах или пение во весь голос. Разрешение проявлять себя развивает уверенность в себе и радость от жизни.

Ощущение безопасности

Дети счастливы, когда знают, что рядом есть надежные взрослые, которые защитят, пожалеют, объяснят то, что непонятно. По словам эксперта, стабильность и понимание, что рядом всегда кто-то есть, дает ребенку спокойствие и чувство безопасности.

Совместные традиции

Заведите совместные традиции: сказка каждый вечер, семейная прогулка в парке на выходных, приготовление обеда вместе. По мнению психолога, именно такие моменты ребенок запоминает на всю жизнь.

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