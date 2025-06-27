Психолог объяснил, почему детям важно изучать математику до 16 лет: последствия могут быть неутешительными

Клинический психолог и соучредитель инжиниринговой школы Филипп Духлий объяснил, почему детям важно изучать математику до 16 лет. Он считает, что если в школе эта возможность будет упущена, наверстать ее во взрослом возрасте будет трудно.

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Это свое мнение он высказал в ответ на то, что в обществе начало распространяться ошибочное представление, что математика не нужна людям творческих профессий. В своей колонке для Зеркала Недели психолог уточняет, что на первом плане должна быть не практичность знаний, а фокус на развитии ребенка.

"Пропущенный или преждевременно прерванный период оптимальной стимуляции может привести к тому, что определенные когнитивные функции не достигнут своего полного потенциала. Такие последствия может быть трудно или даже невозможно полностью компенсировать на более поздних этапах жизни", – объясняет эксперт и добавляет, что сенситивный период для математики длится примерно до 16 лет.

Также он отмечает, идея не учить математику в школе, а потом пытаться быстро догнать и подготовиться к УМТ запрограммирована на провал, потому что ценное время уже потеряно.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что заместитель министра образования дал совет, как получить минимальный балл на НМТ по математике.

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