Психолог описал идеального учителя, к которому дети будут бежать на урок: все держится на двух китах

Учитель, к которому будут бежать ученики на урок, должен быть разным, но не может быть "лучшим другом", ведь в классе должна быть четкая иерархия. Без нее у школьников будет возникать тревожность, потому что дети не будут понимать, кто главный и какие правила действуют. Поэтому, педагог должен проявлять требовательность и быть способным удерживать рамки и правила.

На этом отметил клинический психолог, который основал собственную школу Филипп Духлий в интервью Зеркалу недели. По его словам, первое, что важно для педагога в общении с учениками, – это поддержка и уважение. Ведь, когда учитель интересуется школьником и его интересами, он показывает, что ребенок важен для него.

"Учитель должен быть разным. С одной стороны – требовательным, способным удержать рамки и правила. С другой — должен давать две базовые вещи. Первая – поддержка и уважение. Когда учитель интересуется ребенком, его делами и интересами, он показывает: "Ты для меня важна". Но учитель не может быть "лучшим другом": в классе должна быть четкая иерархия: я – учитель, ты – ученик. Без этого возникает тревожность: ребенок не понимает, кто главный и какие правила действуют. И тогда он начинает разносить правила", – отмечает Духлий.

Вторым, по его словам, должна быть благодарность, ведь школьнику важно чувствовать именно ее за приложенные в обучении усилия и полученные результаты.

"Когда он перед классом рассказывает что-то, и у него это получается, потому что он это выучил, важно его похвалить. В этот момент рождается эмоциональная связь. Тогда ребенок учится не из-за страха наказаний и не ради оценки, а чтобы удержать эту связь с важным взрослым", – добавляет психолог.

