Психологи назвали 5 вещей, которые никогда не делают родители самых успешных детей

Успех взрослого человека напрямую зависит от воспитания. Психологи считают, что на будущее ребенка влияет то, как родители общаются и обращаются с ним с детства.

CNBC собрали основные ошибки в формировании личности малышей, которых советуют избегать эксперты. Устраняя их, вам удастся вырастить счастливых, уверенных и коммуникабельных потомков.

Отсутствие чрезмерной ласки

Психологи не советуют относиться к детям слишком ласково. Такое поведение может снизить показатель стрессоустойчивости и настойчивости, ведь малыши растут в слишком кротких условиях.

Это не значит, что нужно вести себя строго и сдержанно. Эксперт по воспитанию детей Эстер Войчицкий отмечает, что достаточно лишь определить четкие пределы ожиданий и назначить подходящее количество обязанностей: "Чем больше вы доверяете своим детям делать что-то самостоятельно, тем больше у них будет полномочий".

Не наказывайте из-за неудачи

Наказание из-за ошибок может создать ложное представление о преодолении затруднительных моментов. По словам психотерапевта Эми Морин, вы должны объяснить ребенку, что неудача может быть полезной, главное, учиться правильно анализировать неправильные действия. Дополнительно эксперт советует делиться собственными промахами и методами их преодолений.

"Дети, которые добились успеха в дальнейшей жизни, сосредотачивают свое внимание на том, что пошло не так, и как они могут это исправить. У них есть "мышление роста", которое помогает превращать неудачи в положительный опыт", – объяснила она.

Избегайте пессимистических настроев

Исследования показывают, что пессимистически настроенные люди больше склонны к тому, чтобы покинуть дело, если оно идет не по плану. В то же время оптимисты чаще воспринимают неудачи как временные препятствия, которые можно легко преодолеть.

Эксперт по воспитанию детей Мишель Борба советует всегда придерживаться веры в лучшее и обучать этому своих потомков: "Если вы продолжаете говорить, что все хорошо, вы фактически заставляете своих детей подслушивать вашу жизненную стратегию. И самое удивительное то, что очень часто они подхватывают ее, и создают собственный способ преодоления волнений".

Не нервничайте из-за большого количества вопросов

Дети познают окружающий мир с помощью родителей, поэтому не стоит раздражаться из-за большого количества вопросов. По словам исследователя Кумара Мехта, мама и папа должны поощрять любознательность малышей, чтобы всесторонне развивать ее: "Родители самых успешных людей всегда ставят приоритетом изучение нового. И поскольку они учат своих детей быть любознательными, они очень серьезно относятся к ответам на вопросы".

Не будьте слишком тревожными

Дети легко подмечают настроение своих родителей. Они учатся у старшего поколения, поэтому следуют вашим эмоциям и берут в пример реакцию на то или иное событие. Психолог Ализа Прессман отмечает, что не следует реагировать слишком остро на неудачи или проблемы ребенка. Эксперт советует научить его спокойно реагировать на различные жизненные ситуации, чтобы не нарушать психическое здоровье.

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