Психологи назвали ловушку для родителей, которая незаметно разрушает мам и их детей

Стремление к совершенству является привычным для многих. Однако жить жизнью перфекциониста наносит больше вреда, чем пользы.

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Исследование показало, что когда дело доходит до совершенства, именно те, кто должен достичь успеха любой ценой, в конце концов проигрывают. А выводы относительно перфекционизма с точки зрения общей психологии показали, что желание к совершенству незаметно разрушает мам и их детей, пишет Your Tango.

По словам ученых, родители-перфекционисты могут негативно влиять на развитие своих детей. Дело в том, что они не только выдвигают высокие требования к себе и своим детям, но и их поведение и тревога о необходимости быть лучше других также передаются их детям.

Психолог Томас Гринспон объясняет, что дети любят слушать истории об ошибках и неудачах. Это не только внушает им тот факт, что никто не идеален, но и показывает, что вы, их родители, люди, и они тоже.

Если убрать давление иногда недостижимого успеха из уравнения и позволить своим детям не жить вашими ожиданиями и не быть ограниченными вашими требованиями и представлениями о том, что лучше всего, тогда дети могут действительно раскрыться.

"Нам нужно больше детей, которые будут делать ошибки, если мы хотим иметь больше успешных и счастливых взрослых", – говорит эксперт.

Он считает, что совершенство связывает человека и не дает быть свободным. Поэтому если с ним не управлять должным образом, оно может привести к плохим последствиям. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени занимать второе место. А иногда надо и проиграть, чтобы потом лучше ценить победу.

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