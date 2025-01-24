Психологи назвали методику воспитания №1, которая поможет в трудные моменты с детьми всех возрастов

Одно из ключевых заданий родителей – обучать детей, а не наказывать, даже когда малыши разочаровываются в каких-то ситуациях или плохо себя ведут. Взрослые должны находиться рядом с мальчиками и девочками, чтобы поддержать их в сложные моменты на всех этапах их роста.

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Когда малыши ведут себя импульсивно или подросток превращает все в протест, им нужен рядом наставник, который направит их в верном направлении. Таким образом, родители будут помогать учиться справляться со своими эмоциями, а не замыкаться в себе. Психологи поделились с CNBC эффективной методикой воспитания, которая поможет в трудные моменты с детьми всех возрастов.

Методика HELP:

H alt (остановка)

alt (остановка) E mpathy (эмпатия)

mpathy (эмпатия) L imits (границы)

imits (границы) Proximity (близость)

Halt (остановка)

Когда ребенок бьет своего брата или сестру игрушкой или ложится спать позже определенного времени, взрослым следует остановиться и спросить, почему возникает такое поведение. Незрелый мозг порождает незрелое поведение и приводит к хаосу и неправильному принятию решений.

Дети часто передают свою борьбу из-за плохого поведения, преодолевая стресс истериками и плачем. Однако это может говорить о том, что они могут быть голодными, уставшими, переубежденными, обескураженными, больными, напряженными из-за обучения и т.д. Взрослые в этом случае должны понять суть проблемы.

Для этого эксперты советуют спросить себя, действительно ли реакция родителей касается их эмоционального багажа. В частности, когда они не могут стерпеть плач ребенка, ведь их родители не позволяли им плакать, или слова, которые им сказали их сын или дочь, стали реакцией на то, что им сказали.

Empathy (эмпатия)

Эмпатия значит видеть мир детей таким, каким его видят они, и верить им, когда они показывают, что чувствуют.

В частности, эксперты советуют несколько приемов, которые помогут стать ближе к мальчикам и девочкам. Среди них:

Принимать чувства. Для этого необходимо установить зрительный контакт, наклонившись к уровню ребенка.

Для этого необходимо установить зрительный контакт, наклонившись к уровню ребенка. Признать и подтвердить чувства. Мягким тоном сказать: "Я вижу, ты так чувствуешь себя...", "Тебе, наверное, да..." или "Ты сейчас такой... со мной".

Мягким тоном сказать: "Я вижу, ты так чувствуешь себя...", "Тебе, наверное, да..." или "Ты сейчас такой... со мной". В самом деле слушать. В этом случае стоит сказать, что слышите своего ребенка в том, что произошло. К примеру, если его игнорировали друзья и он чувствовал себя отвергнутым.

В этом случае стоит сказать, что слышите своего ребенка в том, что произошло. К примеру, если его игнорировали друзья и он чувствовал себя отвергнутым. Не судить. Чувства не бывают ни хорошими, ни плохими. И хотя поведение может быть неприемлемым, чувства детей всегда таковы.

Чувства не бывают ни хорошими, ни плохими. И хотя поведение может быть неприемлемым, чувства детей всегда таковы. Не пытайтесь исправить. Эксперты советуют разрешить плакать или кричать. Это говорит о том, что детей видят и слышат, а не исправляют их поведение или проблему.

Говорить меньше. Слишком много разговоров перегружает детей.

Слишком много разговоров перегружает детей. Регулировать свои эмоции. Специалисты рекомендуют найти время, чтобы собраться и успокоиться.

Limits (границы)

В случае, когда дети отказываются от чего-либо, например, еды, нужно научить их более соответствующему поведению и провести пределы. В частности, родителям следует проверить эмоции мальчика или девочки, передать им, что поведение было неприемлемым и предложить альтернативы.

Это может выглядеть так: "Я вижу, ты сейчас такой разочарованный, что не хочешь есть ужин. Но ты не можешь бросать вещи, когда расстроен. Ты можешь сказать нам, что ты разочарован, или быстро прогуляться и вернуться".

Таким образом, дети поймут, что им нужны соболезнования и близость в такие моменты.

Proximity (близость)

Часто ребята договариваются, умоляют или торгуются с родителями, чтобы заставить их изменить ограничения.

Чтобы успокоить детей, взрослым нужно быть рядом. В частности, следить за моментом, когда их гнев или разочарование переходят в уныние.

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