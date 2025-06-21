Психологи назвали простую игру, которая за 1 минуту научит вашего ребенка не реагировать на осуждение

Украинские психологи предложили родителям простую, но действенную игру, которая быстро научит их детей не реагировать на осуждение. Речь идет о том, чтобы объяснить ребенку разницу между фактом и мнением.

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По мнению экспертов, с помощью этой игры ребенку можно легко объяснить, что чье-то мнение не означает, что это правдивая информация, и что ценность ребенка не зависит от чьих-то слов. Об этом они написали в Instagram на странице о психологии и детском развитии.

"Эта простая игра поможет ребенку не воспринимать чужую критику как истину – и расти уверенным, а не травмированным", – пишут психологи и приводят примеры, что фраза "ты нарисовал рисунок" – это факт, а фраза "ты нарисовал плохо" – это лишь взгляд другого человека. И он имеет право так думать. Но ребенку не обязательно с этим соглашаться.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что такой метод воспитания использует жена актера и победителя проекта "Танці з зірками" Артура Логая. Евгения показала на видео один из моментов общения с сыном, где она помогает ему понять, является ли утверждение фактом или только чьим-то мнением.

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