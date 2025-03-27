Психологиня дала советы родителям детей с ООП или инвалидностью после инцидента в Трускавце, где подростки унижали 18-летнего парня с синдромом Дауна

Родители детей с особыми образовательными потребностями должны научить их звать на помощь, знать телефоны близких родственников и экстренных служб. Кроме того, они должны четко знать дорогу домой, в больницу, полицию и на работу к родителям.

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Такие советы родителям дала практический психолог Дана Смаль после инцидента в Трускавце, где группа школьников унижала и била 18-летнего парня с синдромом Дауна. Она отмечает, что ребенок с ООП должен четко понимать угрожающие ситуации и знать, как на них реагировать.

Основные советы:

– стоит научить ребенка кричать и звать на помощь, если что-нибудь случается. При этом следует четко расписывать ситуации и объяснять, какими могут быть реакции на них: например, что делать, когда тебя бьют, что-то требуют, домагаются или совершают кражу.

– Можно приобрести для ребенка бейдж об инвалидности или особенностях развития. Это также может быть сигнальная кнопка, которая будет пищать, или кнопка экстренного звонка на телефоне.

– Если ребенок речевой, стоит научить фраз, которые его защитят: "Я не позволяю меня касаться", "Я не один", "Отпустите". Также это может быть фраза "Помогите, спасите, я в опасности" и подобные, но четкие фразы, которые могут быть понятны для вашего ребенка.

– Обязательно рассказать ребенку, куда и с кем можно идти, а куда и где ходить не стоит.

– Ребёнок должен знать на память несколько телефонов: родителей, дедушек, бабушек, соседей, а также телефоны экстренных служб.

– Ребенок должен знать путь к больнице и в полицию и дорогу на работу к родителям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине раскритиковали инициативу о создании спецшкол для детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными психическими нарушениями или расстройствами поведения. Мама сына из РДВГ отметила, что это на системном уровне закрепит дискриминацию детей с ООП.

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