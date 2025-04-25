Пушкин, Достоевский и другие. Что делать, если учителя навязывают ученикам творчество русских писателей и поэтов

Если учителя предлагают школьникам для изучения произведения российских авторов, в частности таких, как Федор Достоевский или Александр Пушкин, то родители имеют право подать письменное заявление директору школы с жалобой. Руководителю учебного заведения можно сообщить о несоответствии программы, предусмотренной законом, и той, которую преподает педагог. В случае, если ситуация не меняется, можно обратиться в местный орган управления образования.

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Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в комментарии Новой украинской школе. По его словам, педагоги имеют право выбирать учебный материал, однако должны руководствоваться нормами образовательной программы, определенными законом "Об образовании". В документе также говорится, что учитель обязан это делать, чтобы школьники достигали предусмотренных законом результатов обучения.

По словам правозащитника, не все учебники предыдущих лет содержат изменения, внесенные Министерством образования и науки Украины. По рекомендации МОН, учителя должны учитывать этот аспект при преподавании образовательной программы.

В таком случае образовательное ведомство, как отмечает Бондаренко, рекомендует пользоваться материалами электронных версий учебников или другими дополнительными материалами.

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