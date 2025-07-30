''Пусть ему будет стыдно''. Учительница – звезда сети назвала распространенную ошибку, которую делают родители младших школьников

Родители учеников младших классов часто перекладывают ответственность на детей. Например, не проверяют выполнили ли школьники домашнее задание и сложили ли все необходимое в рюкзак.

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На этом заметила популярная учительница начальных классов из Харькова, которая делится полезными лайфхаками в сети, Ольга Федотова. Она рассказала, что мамы часто могут говорить о том, что подобные вещи ответственность детей, поэтому им и должно быть стыдно.

"Ученик не выполнил домашнее задание. Комментарий мамы: "Это его ответственность. Пусть ему и будет стыдно. Я уже школу закончила". Ученица забыла сменную обувь и целый день в теплом классе сидела в зимних сапогах. Комментарий мамы: "Это ее зона ответственности. Пусть почувствует дискомфорт". На уроке изобразительного искусства выяснилось, что девочка не принесла альбом и краски для рисования. Комментарий мамы: "Она сама должна складывать свой рюкзак. Это ее уроки", – делится учительница.

Она отмечает, что всегда помогает разобрать домашнее задание, или сидеть на уроке без обуви, если ребенок не имеет сменной и позаботится, чтобы было все необходимое для работы в классе. Педагог подчеркивает, что решает подобные проблемы детей, потому что она взрослая. В то же время родители перекладывают ответственность на школьников и на учителей, забывая о собственной.

Педагог призвала родителей проверять домашние задания, складывать сменную обувь, папки с канцтоварами и тому подобное. А еще лучше делать это вместе с детьми, а не просто спрашивать сделали ли они это.

"Это нормально и правильно проверить все ли принадлежности лежат в рюкзаке. Нормально и правильно заботиться о комфорте своего ребенка за пределами дома. Когда вы 7-летнему ребенку говорите: "Ты уже взрослый, это твоя обязанность, вспомните себя. Вы тоже в этом возрасте были взрослыми и не нуждались в помощи и контроле родителей?", – написала Федотова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что популярная учительница из Харькова ответила на упрек об играх вместо обучения в начальной школе.

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