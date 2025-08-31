''Пусть лучше проводят время с пользой, чем едят фастфуд''. Директор школы вступилась за гаджеты в жизни детей

Современные дети проводят в гаджетах довольно много времени, к чему тревожно относится большее количество родителей. Особенно, если добавить еще и дистанционное обучение.

Однако директор одной из частных школ Татьяна Серебрянская стала на защиту постоянного пользования детьми устройств. Аргументы она назвала в интервью для YouTube-канала Маши Ефросининой.

По мнению педагога, гаджеты – это наше настоящее, и изменить мы это не можем.

"Лучше пусть ребенок будет проводить в этом гаджете время с пользой, будет овладевать знаниями, чем он будет есть фастфуд", – уверена госпожа Серебрянская.

