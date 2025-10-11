"Пусть самоутверждаются". Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей

Анна Боклажук
Моя Школа
294
'Пусть самоутверждаются'. Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей

Пользователь социальной сети Наталья Задорожная сравнила поделку своего ребенка, который сделал ее сам, с изделием одноклассника. И спросила читателей, зачем родители делают их вместо детей? По словам автора, ее дочь очень расстроена, потому что ее ежик выглядит хуже всех других изделий.

В комментариях к посту, которое было опубликовано в Threads, другие пользователи поддержали автора, что дети должны сами делать такие задания. А также предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые хотят самоутверждаться и будут там делать поделки.

"Пусть самоутверждаются". Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей

"Вот зачем родители делают те поделки в школе вместо детей?! Моя вчера сама делала ежика, а другой ребенок (мальчик) принес и тоже говорит, что делал сам. Детям по 10 лет", – пишет автор.

"Пусть самоутверждаются". Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей

Большинство комментаторов похвалили девочку, написав комплименты ее милому ежику. А некоторые все же защищали работы детей, которые выглядят так, будто их делали взрослые, указывая, что под руководством взрослого, 10-летний ребенок может сделать красивое изделие.

"Пусть самоутверждаются". Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей

Также были те, кто поделился своим опытом из детства, когда их работы отказывались ставить на выставки, потому что видно было, что это сделал ребенок, а выбирали те, которые были идеально собраны руками взрослого.

"Пусть самоутверждаются". Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей
"Пусть самоутверждаются". Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей

Напомним, недавно OBOZ.UA писал о том, что слово "поробка" является калькой с русского. На украинском же правильно говорить саморобка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаРодители и детиначальная школашкола