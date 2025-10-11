'Пусть самоутверждаются'. Украинцы предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые делают поделки вместо детей

Пользователь социальной сети Наталья Задорожная сравнила поделку своего ребенка, который сделал ее сам, с изделием одноклассника. И спросила читателей, зачем родители делают их вместо детей? По словам автора, ее дочь очень расстроена, потому что ее ежик выглядит хуже всех других изделий.

В комментариях к посту, которое было опубликовано в Threads, другие пользователи поддержали автора, что дети должны сами делать такие задания. А также предложили открыть вечернюю школу для родителей, которые хотят самоутверждаться и будут там делать поделки.

"Вот зачем родители делают те поделки в школе вместо детей?! Моя вчера сама делала ежика, а другой ребенок (мальчик) принес и тоже говорит, что делал сам. Детям по 10 лет", – пишет автор.

Большинство комментаторов похвалили девочку, написав комплименты ее милому ежику. А некоторые все же защищали работы детей, которые выглядят так, будто их делали взрослые, указывая, что под руководством взрослого, 10-летний ребенок может сделать красивое изделие.

Также были те, кто поделился своим опытом из детства, когда их работы отказывались ставить на выставки, потому что видно было, что это сделал ребенок, а выбирали те, которые были идеально собраны руками взрослого.

