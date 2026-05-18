Путешествие школьников во Львов 'тропами Бандеры': что за фейк запустили в Польше и как отреагировало минобразования

В начале мая в польскоязычном сегменте социальных сетей начала распространяться информация, что Министерство национального образования Польши (MEN) якобы предлагает организовать для школьников поездку во Львов "тропами Бандеры". В качестве "доказательства" пользователи публикуют скриншоты письма с логотипом министерства. Впрочем, в MEN заявили, что сообщение фальшивое.

Об этом пишет портал Наш выбор, ссылаясь на сообщение минобразования в Х (бывший Twitter). К публикации прикрепили скриншоты письма, где говорилось об организации поездки в летние каникулы. В другом скриншоте можно увидеть "программу" поездки, которая предусматривает, в частности, посещение Музея Степана Бандеры и школы "Бандеровец".

Сообщение набрало десятки тысяч просмотров. В комментариях появились многочисленные антиукраинские высказывания и обвинения в "пропаганде фашизма". Фейковую информацию распространил, в частности, польский депутат Михал Вось.

Как сообщает Demagog, еще 30 апреля на фейсбук-странице Dealerzy Wiedzy, основанной заместителем директора одной из школ в Сосновце Робертом Гурняком, говорилось о том, что MEN предупредило школы о фейковых письмах.

В комментарии для Konkret24 Министерство национального образования Польши сообщило, что мошенники выдавали себя за Лукаша Травинского – заместителя директора департамента коммуникации MEN, который действительно работает в ведомстве. К фейковому сообщению также добавляли сфальсифицированное письмо от имени посла Украины.

В ведомстве обратили внимание, что письмо присылали с адреса в домене gmail.com, хотя работники MEN пользуются исключительно адресами men.gov.pl. Министерство также сообщило, что информацию о фальшивых письмах уже передали соответствующим службам, а школам разослали предупреждение о мошенничестве. MEN попросило сообщать и о подобных случаях.

"Распространение такого рода фейковых материалов может способствовать достижению потенциальной цели дезинформаторов, которая заключается в подрыве имиджа украинцев и союзнических отношений между Польшей и Украиной", – отмечают эксперты.

