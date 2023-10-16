Пять предметов, устный тест и посторонние эксперты: как хотят сменить ГНА для учащихся 9 классов

Государственная итоговая аттестация для учеников 9-х классов проводиться в 2024 году не будет, однако со временем вернется в видоизмененном виде. В частности, школьники будут показывать умение применять полученные знания на практике.

Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования, рассказала для Новой украинской школы какие изменения ждут итогового экзамена и к сдаче каких предметов вскоре нужно готовиться детям после 9 класса. В частности, комплексная оценка может стать предпосылкой для отбора в лицеи академического и профессионального направления.

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Руководитель УЦОКО делится, что разработка системы оценки для 9 класса будет подходить постепенно, ведь это сложный процесс. В настоящее время оценка предполагает проверку знаний по четырем предметам – украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку. Однако вскоре прибавится и блок естественных предметов посредством интегрированного теста.

В связи с тем, что концепция Новой украинской школы предусматривает демонстрацию учениками хода своих мыслей, задачи в итоговом тестировании будут предусматривать предоставление развернутых или кратких ответов. Кроме этого, планируют добавить упражнения, которые будут проверять умение использовать приобретенные знания в решении жизненных задач. Рассматривают возможность в УЦОКО и включения устной и письменной частей, предусматривающих задания полуоткрытой и открытой структуры.

Пока сам формат проведения разрабатывается, однако, по словам Вакуленко, предпочтение отдается компьютерной оценке, которая упрощала бы проверки результатов и их быстрейшую обработку.

Проводиться ГИА будет в учебных заведениях, в которых проходит обучение, поэтому ездить в специальные пункты оценивания не нужно. Однако к проведению итоговых экзаменов планируют привлекать посторонних экспертов, отмечает глава УЦОКО.

Она также добавляет, что, учитывая разницу образовательных программ, по которым могли учиться школьники 9-х классов, основой в составлении задач станет стандарт. Ведь, несмотря на разницу в преподавании, результат получения образования должен быть один – приобретенные компетентности, которые определяются общим для всех стандартом.

"Формируя инструмент оценивания, мы не должны проверять абсолютно все темы, которые есть в каждой программе, или искать пересечения, а следовательно, ограничивать себя только какими-то общими темами. Это будет огромный вызов, но все программы должны гарантировать, что мы достигаем стандарта, и нам придется искать способы работы именно с результатами усвоения стандарта, а не результатами усвоения конкретных программ", – отметила руководитель УЦОКО.

Что касается старшей школы, то ученики выпускных классов будут сдавать национальный мультипредметный тест и пока менять эту систему не планируют, заверила Вакуленко. В этом году школьники будут составлять НМТ по четырем предметам, три из которых обязательны – украинский язык, математика и история Украины. Она также отметила, что в будущем внешнем независимом оценивании или НМТ планируется ввести 5 предметов, то есть добавить один–два профильных. Но говорить об этом рано, ведь нет детализированной концептуальной рамки профильного образования. Как только она появится, тогда и будет проводиться коррекция инструментов оценивания, подытожила глава УЦОКО.

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