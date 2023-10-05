Зубрить правила не надо: участник НМТ, набравший 600 баллов, поделился хитрым лайфхаком

Никита Арский, выпускник украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил самые высокие 600 баллов на экзамене по Национальному мультиприметному тесту (НМТ). Такого результата ему удалось добиться благодаря собственному методу – не зубрить правила, а использовать их в повседневной жизни.

Парень рассказывает для Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), что самая эффективная методика, которая помогла ему подготовиться к тестированию – это выполнение задач Внешнего независимого оценивания (ВНО) и НМТ прошлых лет. В частности, он рекомендует будущим выпускникам читать текст задач до конца.

"Если в тестовом задании вы нашли вариант, который, по вашему мнению, правильный, просматривайте все остальные также, чтобы убедиться, что они точно не подходят", – делится бывший школьник.

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Использование правил украинского языка в повседневной жизни помогает скорее их запомнить. К примеру, Никита советует перечитывать их накануне тестирования.

"Если какое-то правило у вас всегда забывается, попробуйте незадолго до экзамена (например, перед выходом из дома) его прочесть еще раз. На время теста вы точно сможете продержать это правило в голове", – рекомендует отличник.

Юноша добавляет, что все три предмета, по которым он получил высшие баллы, изучал на протяжении всех лет. И именно такой ежедневный труд помогает успешно сдать экзамены. К самому тесту студент подготовился в течение двух недель.

Свое будущее парень хочет связать именно с математикой, ведь не представляет жизнь без решения сложных задач: будь то жизненные головоломки, школьные задачи или научная проблема. Благодаря своей любви к точной науке, он побеждал в различных олимпиадах, принял участие в Конкурсе молодых ученых Европейского Союза EUCYS 2022 и конкурсе-защите научно-исследовательских работ в Малой академии наук Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что выпускница с Буковины получила 45 тысяч гривен за то, что набрала 600 баллов на НМТ.

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