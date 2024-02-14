Пятидневное обучение подходит только одной категории школьников: неожиданные результаты исследования

Пятидневное обучение подходит одаренным детям, а также школьникам с высокой успеваемостью и высокой мотивацией к обучению. Таким ученикам в США предлагают углубленные занятия, дополнительные уроки, участие в конкурсах и внешкольных мероприятиях.

Такого мнения придерживаются американские исследователи, передает Освитория. Там обратили внимание, что те школьники, для которых учиться в радость, общение с педагогами приносит пользу. В то же время, ученики, получающие чрезмерное напряжение на уроках, нуждаются в отдыхе. В частности, четырехдневная учеба может повышать их мотивацию.

Согласно результатам исследования ученых, дети, которые учились в течение четырех дней в неделю, не имели ухудшения в своих образовательных достижениях. В частности, в США, более 2100 учебных заведений в 26 штатах обучаются именно по такому графику.

Для детей, имеющих особые образовательные потребности, такой график наоборот способствовал лучшей адаптации. Тем не менее, считается, что потеря доступа в школу проблематична для таких детей.

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