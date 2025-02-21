Пятиклассник с Полтавщины разработал собственную методику быстрых вычислений и установил мировой рекорд. Видео

Пятиклассник из Кременчуга в Полтавской области Даниэль Свиридов разработал собственную авторскую методику быстрых вычислений. Ученик Первой Британской школы установил мировой рекорд по скорости по устному вычислению многозначных чисел без использования электронных средств.

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Установление мирового рекорда состоялось 20 февраля, передает Кременчугская газета. Школьнику дали случайные числа, которые он должен был быстро перемножить, используя свою методику.

Во время онлайн-трансляции Даниэль вычислил произведение с более чем 20 цифрами за 2 минуты 30 секунд.

Это зафиксировала представительница Книги мировых рекордов. Участие в онлайн-презентации приняли 118 участников из 10 стран мира.

Методику, используемую 10-летним парнем, он придумал самостоятельно – сначала для младшего брата, чтобы помочь ему с уравнениями. Она помогает быстро умножать большие числа, если второй множитель состоит из одинаковых цифр.

Основные принципы методики: это выделение коэффициента – число, повторяющееся во втором множителе, определяется как его коэффициент и запись структуры множителя – в скобках записывают количество цифр во втором множителе в виде единичек.

Суть в том, что повторяющуюся цифру второго множителя называют коэффициентом. Далее вычисляют количество его цифр, показывающее, как группировать числа в первом множителе.

Начинают с последней цифры первого множителя, постепенно берут по несколько цифр, прибавляют их между собой, а затем умножают на коэффициент. Так повторяют, пока не проработают все число. Полученные результаты записываются, разделяя их на отдельные цифры.

Как сообщал OBOZ.UA, семилетний Михаил Погорелый стал самым молодым автором комикса, который он самостоятельно создал за два дня и издал его, представив своим одноклассникам.

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