'Работа должна оставаться на работе, не бойтесь говорить 'нет': сеть покорили 'заповеди' для учителей

Онлайн-тренер для учителей из Великобритании Мартин Малоне создал заповеди для учителей, получивших отзыв у пользователей. В них он призывает педагогов не "сгорать" на работе.

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Оригинальная версия была опубликована на его странице в социальной сети Instagram. А украинский образовательный эксперт Виктор Громовой адаптировал эти советы на украинском языке. Его пост в Facebook был распространен более 200 раз, а в комментариях отмечают, что эти советы универсальны для многих профессий.

Мартин Малоне в своих советах обращается к учителям с наставлениями перестать тратить свою энергию на школьную работу, которая на самом деле никому не нужна.

"Речь идет о токсичной производительности труда и перегруженности учителей глупой работой", – пишет в своем посте Громовой и прикрепляет переведенные на украинский язык предложения британского коллеги.

В комментариях под его постом большинство пользователей пишут, что эти советы отличные, но реализовать их в Украине сложно.

"Очень хорошие советы, но не для нашей реальности..." – пишет Оксана Гоцуляк.

А еще один пользователь отмечает, что было бы хорошо, если бы этими советами воспользовались не только учителя, но и представители многих других профессий.

"Эти советы универсальны, не только учителей касаются", – пишет она

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