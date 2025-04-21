'А они пытались прожить на 7-8 тыс. грн?' Воспитатели назвали 'крахом дошкольного образования' решение правительства не повышать им зарплату

Кабинет министров Украины не удовлетворил требования электронной петиции, в которой требовалось немедленно поднять зарплаты воспитателям до 15 тысяч гривен. Сделать это за счет бюджетных средств пока невозможно, а местные органы самоуправления при наличии финансовых возможностей могут выделять средства из своих бюджетов.

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Воспитатели детсадов полагают, что такое решение приведет к краху дошкольного образования. Под сообщением Освіта.ua педагоги подчеркнули, что прожить на 7-8 тысяч гривен сейчас невозможно. Ведь кроме еды и коммунальных услуг нужно еще покупать одежду, лечиться и т.д.

"Люди, которые работают в государственных детсадах – за какие средства вы питаетесь, оплачиваете коммуналку, покупаете одежду и обувь, лечитесь? Потому что на 7-8 тысяч это нереально".

"Это крах дошкольного образования. Воспитателей нет, садики закрывают. Родители увольняются с работы, потому что не с кем детей оставить. Зато министерство активно обсуждает "декрет 3 месяца", а в садах ясли".

Кроме того, пользователи соцсети отмечали, что работать с детьми никто кроме пенсионеров не будет.

"Они просто играют с огнем – за такую зарплату и с такими требованиями никто, кроме людей пенсионного возраста, работать не будет".

"Ускоряют количество групп, закроют садики и тогда, после полученной премии, местные власти, возможно, добавят копейки".

Также воспитатели завели речь и о том, чтобы устроить забастовку и не выйти на работу всем вместе. Хоть так, считают педагоги, их, возможно, услышат.

"За границей профсоюзы работают, выходят на забастовки, не выходят на работу останавливается транспорт, и их правительство слышит. В Украине, к сожалению, этого не будет никогда. Если бы хотя бы все воспитатели садов города с их заведующими объявили забастовку и не вышли на работу, тогда власть задумалась, а так ничего не будет".

"Нужно просто не выйти на работу всем воспитателям с 1 июня. Пусть они все становятся и работают с детьми. Наслаждаются".

"Мы, воспитатели не ценим свой труд. Выход есть – и это уйти из профессии, но, к сожалению, не все на это решаются".

"Так тяжело быть полезным учителем, когда ты никому, никому не нужен".

"Жена работает, то я вижу, что материал нужно покупать за свои средства, никто не финансирует, много надо печатать, писать планы, очень много работы дома, покупает то бумагу, то учебники методические, в школах ноутбуки, а в детсадах нет, никто не заинтересован развитием ЗДО. Еще и родители бывают такие, что, например, ребенку нужен пластилин, воспитатель говорит родителями, чтобы купили, кто там что покупает. Тогда ребенок сидит на занятии смотрит как другие лепят. Многие люди недооценивают труд воспитателей, а он тяжелый".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько детей должно быть в детском саду на одного воспитателя.

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