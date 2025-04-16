Зарплату воспитателям детсадов не повысят: Кабмин ответил на петицию

Кабинет министров Украины ответил на электронную петицию, в которой требовалось немедленно поднять зарплаты воспитателей до 15 тысяч гривен. В документе указано, что решение о повышении зарплаты работникам детсадов должен принимать каждый орган местного самоуправления с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

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В официальном ответе сказано, что учредители государственных и коммунальных детсадов имеют право устанавливать дополнительные виды и размеры надбавок, сумма которых не превышает определенную правительством. Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано устанавливать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда работникам учебных заведений, которые содержатся из местного бюджета.

Также воспитатель может получать дополнительные виды и размеры надбавок, доплат, наград и т.д. за счет поступлений в заведения дошкольного образования.

Кроме того, в ответе отмечено, что Министерство образования и науки разрабатывает проект постановления, предусматривающего увеличение тарифных разрядов некоторым категориям работников детсадов.

Заместитель министра образования и науки по дошкольному образованию Анастасия Коновалова также отреагировала на петицию. В сообщении в Facebook отметила, что в 2025 году изменить государственный бюджет невозможно, однако МОН делает все возможное, чтобы сделать это в следующем году.

"Делаем все возможное, чтобы эта огромная мечта стала реальностью в следующем году. И петиция, подписанная каждым четвертым педагогом дошкольного периода, – это огромное основание для нас быть услышанными. Я искренне благодарю вас за неустанный труд, за веру в перемены и за наш такой невероятный дошкольный период", – написала Коновалова.

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