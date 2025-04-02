Петиция о повышении зарплаты воспитателей детсадов набрала 25 тысяч подписей: что дальше

Электронная петиция воспитателей заведений дошкольного образования о немедленном увеличении их зарплаты до 15 000 гривен в месяц набрала 25 тысяч необходимых подписей. Следовательно, в течение десяти рабочих дней ее должен рассмотреть Кабинет министров Украины и предоставить официальный ответ.

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В обращении, размещенном на официальном сайте правительства, указано, что сейчас воспитатель получает около 7 тысяч гривен, однако ежедневно несет ответственность за безопасность, развитие и воспитание детей. Кроме того, из-за низкой зарплаты многие квалифицированные педагоги увольняются, что приводит к нехватке кадров и перегрузке других сотрудников. Это также влияет на качество образования.

В документе указывается несправедливый разрыв в зарплатах воспитателей и учителей. В связи с приведенными аргументами подписанты призывают к немедленным решениям.

"Немедленное повышение заработной платы воспитателям ЗДО до уровня не менее 15 000 гривен в месяц (с последующим пересмотром в зависимости от уровня инфляции). Именно немедленное! Ведь жить мы должны сейчас, в условиях безумного подорожания продуктов питания, коммунальных услуг, лекарств и других составляющих", – говорится в тексте.

Воспитатели также требуют обеспечения социальных гарантий, включая обязательную доплату за выслугу лет, доплату за престижность труда не менее 30% от должностного оклада, обязательные ежегодные премии ко Дню дошкольного работника в размере 100% от должностного оклада и материальную помощь на оздоровление.

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