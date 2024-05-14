''Работаем над двумя большими блоками'': министр образования рассказал, изменится ли количество предметов в школах

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в настоящее время ведомство работает над двумя крупными блоками предметов, которые будут состоять из гуманитарных дисциплин и STEM (естественные науки и математика). Он надеется, что летом можно будет презентовать упрощенные программы.

Об этом чиновник рассказал в интервью Нromadske. Он отметил, что упрощение не предполагает ухудшения качества образования. Однако дети должны сами выбирать темы, в которые они хотят углубляться. Новая программа также поможет разгрузить школьников.

"Когда мы в украинской литературе даем в год, условно, 42 автора, то понимаем, что дети не углубятся в произведение, качественно его не будут рефлексировать, не будут иметь времени на осмысление поступков героев и проживание ситуаций. А это то, ради чего мы приучаем детей к чтению", – говорит Лисовой.

"Сегодня искусственный интеллект помогает быстро написать любое эссе. Для чего же заталкивать детей в ситуацию, где они сознательно вынуждены как-то фальсифицировать? Нам важно, чтобы дети анализировали, чтобы у них развивалось креативное мышление, фантазия. Если мы будем перегружать ребенка, то не добьемся этого результата", – добавляет он.

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Чиновник объясняет, что такое решение важно и для учеников, находящихся на прифронтовых, временно оккупированных территориях и за границей. Ведь сейчас дети изучают слишком много второстепенной информации и не имеют достаточно времени на ее усвоение.

Лисовой также рассказал, что сейчас пересматривается предмет "Защита Украины" и его программа уже полностью переписана. В частности, изменен рекомендованный список оборудования для классов и разработана методика организации образовательного пространства и процесса обучения.

"В этой дисциплине 6 модулей – среди них и домедицинская помощь, где есть элементы тактической медицины. Также там будет разнообразная инженерия, предусматривающая, в частности, навыки управления беспилотными аппаратами, радиосвязь и различные технологии, связанные с военным контекстом. А еще предусмотрели топографию и тактику: базовые знания и навыки", – сказал глава МОН.

Образовательное ведомство планирует, чтобы уже с 1 сентября эту дисциплину преподавали по-новому.

Чиновник отмечает, что новый раздел появится также и в курсе "Основы здоровья". В частности, школьники будут изучать сексуальное образование. По его словам, патриотично-воспитательная работа должна быть интегрирована в существующие курсы и в образовательный процесс в целом. В то же время выноситься должны только те составляющие, которые нуждаются в специальных навыках.

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