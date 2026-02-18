Работает в школе '35 лет', нет права на ошибку: сеть покорил топ-3 признаков советского учителя

Учитель украинского языка и литературы Юрий Пеони поделился списком из трех признаков, которые выдают советского педагога. В частности, первое, что освещает мышление из СССР – это постоянное напоминание сколько лет преподаватель работает: "Я работаю в школе 35 лет". Зато это вовсе не свидетельствует о профессионализме учителя и его опыте, ведь человек может просидеть долгое время на одном месте, выполняя рутинную работу не совершенствуя свои навыки.

Видео дня

Вторым пунктом в списке, который Пеони озвучил в видео в TikTok, стало неумение разделять личное и профессиональное. Речь идет о ситуации, когда учитель на основе собственных эмоций относительно поведения ребенка сопоставляет это с его учебным прогрессом и умственными способностями. По словам Пеони, – это вложено советской педагогикой.

"Все прекрасно знают, что у учителей какой-то коннект с определенными детьми лучше, с какими-то хуже. Абсолютно нормальная история, никто никому не обязан нравиться, но часто учителя позволяют себе на основе собственных каких-то эмоций или мыслей о том, какое поведение ребенка, как он себя ведет, сразу это сопоставлять с его учебным прогрессом, умственными способностями. Это абсолютно неправильно и вложено советской педагогикой, что если ребенок себя неправильно ведет, или с ним конфликт, значит и в учебе он будет тупеньким. Не всем это удается преодолеть и различать эти моменты", – делится Пеони.

Последним в топ-3 стал подход, когда учитель не может быть неправ и признать свою ошибку. Часто в таком случае педагог использует фразу: "А это детки я вас хотела проверить". Пеони отмечает, что школьному преподавателю советского мышления трудно извиниться перед детьми за что-то или признать свою ошибку, ведь таким образом его статус якобы упадет в глазах школьников.

Украинцы в комментариях поделились, что вспомнили из-за подобных фраз и своих учителей. Например, что педагог всегда прав, хотя все люди могут ошибаться. Некоторые из пользователей сети рассказывали, что учителя могли унижать фразой "там вся семья такая", обучая не одно поколение или осуждать за выбор одежды.

"Полностью согласна. К сожалению, не всегда и у относительно молодого учителя получается избавиться от этих вредных привычек. Хотя понимаешь, что это не правильно и так не надо делать, иногда оно "прорывается" где-то из подсознания".

"Учитель по умолчанию всегда прав, хотя мы все люди и можем ошибаться".

"Я вот не машу своими регалиями, кому они нужны, это только мои наработки, хотя я преподаю 22 года".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть всколыхнула неожиданная дискуссия из-за расположения окон в школьных классах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!