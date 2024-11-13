Работать в школах планируют только 50% студентов: исследование показало негативную тенденцию по отношению к учителям

Новое исследование показало, что только половина студентов педагогических специальностей в ближайшие годы планируют работать учителями в школах. До 2030 года в Украине прогнозируется существенная нехватка учителей.

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Исследование длилось более года, было опрошено более 10 тысяч учителей. Его провели общественный союз "Освiторiя" и исследовательское агентство FAMA.

Как отмечено в инфографике, только 58% учителей планируют до 2030 года продолжать работать по профессии. А на следующие два года такие планы есть у 79% опрошенных.

Кроме того, всего 54% опрошенных студентов педагогических специальностей в следующие два года настроены на работу учителем, а о таких планах на следующие 5 лет высказались только 56% студентов.

Также исследователи выяснили, что учителя в Украине становятся старше. Средний возраст украинских педагогов – 45 лет, а более 30% учительского состава – педагоги предпенсионного и пенсионного возраста. Большинство педагогов – женщины (86%).

"Из профессии стремительно вымываются молодые учителя до 30 лет – за последние годы их количество уменьшилось более чем в 1,6 раза! С 2018 по 2023 год мы потеряли 15 тысяч молодых людей, которых не смогли заменить", – рассказала основательница Освіторії Зоя Литвин.

В исследовании также говорится, что 47% учителей удовлетворены своей работой, а 80% считают, что общество не ценит их труд. Преимущественно они удовлетворены отношениями с учениками, коллегами и родителями, а главными демотиваторами называют бюрократию, низкую заработную плату и большую нагрузку.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine-2021, учитель украинского языка Артур Пройдаков сказал, что для того чтобы предоставить молодым педагогам заинтересованности и мотивации работать в школах, их зарплата должна быть не менее 25 тысяч гривен.

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