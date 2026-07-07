'Работаю в школе ради отсрочки'. Звездный учитель из Киева напомнил об уголовной ответственности за жизнь детей и признался, что его бесит

Учитель украинского языка из Киева Юрий Телец, ведущий социальные сети под псевдонимом Юра Пеони, откровенно рассказал о реалиях работы в школе во время войны, нехватке кадров и общественном давлении на педагогов-мужчин. А также объяснил, какую повышенную ответственность несет учитель за учеников во время войны.

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Своим мнением педагог и блогер поделился в интервью YouTube-каналу LUKI для его проекта "Что бесит…". В выпуске "Что бесит учителя" Телец подчеркнул, что система образования Украины переживает серьезный кризис из-за оттока работников. "Учителей сейчас катастрофически не хватает", – сказал он. Причина очевидна – большинство педагогов составляют женщины, многие из которых уехали за границу после начала полномасштабного вторжения.

В связи с этим, по словам Тельца, в обществе сложилось предвзятое отношение к мужчинам в этой профессии. "Априори считается, что ты пришел работать учителем ради отсрочки", – пояснил он. И добавил, что сам пришел в школу сразу после получения диплома педагога, а не из-за войны.

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В то же время учитель признал: часть мужчин действительно приходит устраиваться в школы из-за отсрочки, которую дает работа в сфере образования, но далеко не все получают место. Причиной тому становится отсутствие профильного образования и сложность работы. "Очень часто директора таких и не берут. Почему? Потому что очень часто у этих людей нет соответствующего образования, и они создают потом такие проблемы, что лучше просто оставить вакансию учителя незаполненной, чем потом сталкиваться с проблемами другого рода из-за таких людей, которые вообще не имеют отношения к сфере педагогики", – сказал учитель-блогер.

Телец признался, что ему не нравится общественная напряженность, которая накапливается годами во время войны и порой выливается в предвзятое отношение, в частности, к учителям-мужчинам. Он объяснил, что его коллеги нередко становятся мишенью для критики, несмотря на то, что выполняют важную функцию и прилагают значительные усилия, чтобы быть эффективными. "Ты вкладываешь просто максимум своей жизни в это дело, ты не спишь, ты разрабатываешь какие-то форматы, ты проверяешь работы, ты очень часто заменяешь детям родителей в прямом смысле этого слова", — описал свою работу педагог.

И тут же добавил, какой контраст в отношении к такой своей работе он наблюдает в соцсетях. "Например, кто-то из защитников даже напишет в сети: „Спасибо вам за вашу работу". Какой-то просто парень, который сейчас вообще находится на фронте. Он благодарит. А какие-то диванные эксперты (очень часто это, кстати, женщины) пишут, что "ты должен идти воевать" и "ты там только ради брони". Ну так иди, замени меня. Ну почему нет? Очень много свободных мест. Встаньте со мной в этот ряд", – призвал Телец.

По словам Тельца, работа учителя – это не только уроки, но и постоянная эмоциональная нагрузка и ответственность. При этом, несмотря на усталость и собственные трудности, педагог вынужден ежедневно держать себя в руках ради учеников. "Ты едешь на работу, перед тобой дети, и тебе все равно, что тебе плохо, что у тебя болит, что ты не спал. Ты должен просто сделать все возможное, чтобы отвлечь детей от этой истории. Ты не можешь оставить их один на один с этим", – пояснил учитель.

И добавил, что дополнительным фактором давления при этом является осознание того, что столь ответственная работа оплачивается не очень высоко. "Это очень эмоционально тебя угнетает, потому что ты задаешь себе вопрос: "А зачем я стараюсь, если в обществе это не ценят?" Ну, у меня зарплата не миллион гривен, не 50 000 и не 40, и даже не 30. Ну, за что я должен это читать?", – пожаловался он.

Отдельно учитель подчеркнул, какое значение приобретает вопрос безопасности детей во время войны. По словам Тельца, речь идет не просто о моральном долге, а о юридических последствиях, с которыми может столкнуться учитель. "Я несу прямую уголовную ответственность. Я несу полную ответственность", – пояснил он. И добавил, что в случае чрезвычайной ситуации возможные проблемы, угрозы жизни и здоровью детей могут иметь серьезные последствия для педагога.

И при этом мужчины-педагоги продолжают подвергаться несправедливым обвинениям в соцсетях. "Вот у тебя здесь сейчас шахед летит, а тебе нужно успеть с ними (детьми – ред.) добежать до укрытия, чтобы, не дай бог, ни с кем из них ничего не случилось. И ну и что? Ну ты мужик, ты здесь только ради одного сидишь", — пожаловался Телец.

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