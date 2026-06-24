'Я была в шоке, я не выдержала этой системы'. Украинская филолог рассказала о школе, где запрещали ставить детям 12 баллов

Украинская филолог, репетитор и блогер Алина Острожская рассказала о проблемах школьного образования, из-за которых она решила уйти с работы в школе. В частности, её поразило отношение руководства к ученикам.

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О своих воспоминаниях Острожская рассказала в интервью журналистке Маричке Падалко для ее YouTube-канала. По словам филолога, главной причиной увольнения стала не работа с детьми или родителями, а сама система образования. Она призналась, что была шокирована организацией учебного процесса: большое количество тем, контрольных и проверочных работ не оставляло времени на качественное объяснение материала.

"Я прихожу, там два урока по теме, потом контрольная, самостоятельная работа, диктант, пересказ. Я не успеваю ничего объяснить, всего просто слишком много", – пояснила блогер.

Бывшая учительница также обратила внимание на перегрузку учеников. По ее словам, уроки часто назначали в конце дня, когда дети уже измотаны и не могут полноценно воспринимать информацию. "У нас просто у всех слетала крыша, можно сказать", – пожаловалась Острожская.

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Блогер подчеркнула, что ученики, с которыми она работала, были способными, однако из-за такого подхода со стороны системы образования теряли мотивацию. Ее особенно возмущала система оценивания: в некоторых случаях, говорит она, учителям фактически не разрешали ставить самые высокие оценки, даже если дети их заслуживали. "Ты приходишь, такая молодая учительница, ты хочешь им показать, что да, вы сейчас можете кое-как прочитать это стихотворение Франко, но я вам поставлю 12, я вас мотивирую. Но система не позволяла даже 12 использовать", – рассказала она. Однако номер школы, где действовали эти правила, не назвала.

В качестве примера филолог привела ситуацию, когда ученик с посредственной семестровой оценкой победил в районном конкурсе, что, по ее мнению, свидетельствует о несоответствии оценивания реальному уровню знаний. "Мне было обидно даже смотреть на оценки учеников. Смотрю, у него семерка за семестр, а он занял первое место в районе по шевченкиане", – описала ситуацию блогер. Острожская также призналась, что немного повысила оценки своим ученикам, когда увольнялась. "Ну, может, потому что они действительно заслуживали их, и все были так счастливы", – добавила она.

После увольнения Острожская перешла на частное преподавание, где, по ее словам, у нее больше возможностей работать индивидуально и эффективно, а также завела блог, через который занимается популяризацией украинского языка. Она также задумалась о создании собственной образовательной платформы с иным подходом к обучению.

Несмотря на критику системы, Острожская подчеркнула, что уважает учителей, работающих в сложных условиях, в частности во время войны, и назвала их труд чрезвычайно важным. "Наши учителя – это низкий поклон за то, что в таких условиях они работают с детьми, которые сейчас и так находятся в сложном периоде своей жизни, потому что они ковид пережили, сейчас находятся в условиях войны, поэтому низкий поклон всем учителям. Я понимаю, как им сложно", – сказала репетитор.

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