Работают по 4 часа в день и имеют любимчиков в классе: педагог опровергла пять мифов об украинских учителях

Украинская учительница начальных классов Людмила Кирилюк опровергла мифы о педагогах. В частности, она обратила внимание на то, что среди соискателей образования распространено утверждение, что школьные преподаватели работают по 4-5 часов в день. Зато после уроков школьные преподаватели должны проверять тетради, готовиться к занятиям и вести родительские чаты и документацию.

Об этом Кирилюк рассказала в заметке в Instagram. Кроме того, она обратила внимание на продолжительность каникул, ведь они не всегда означают отдых для педагогов. Обычно отпуск школьных преподавателей превращается в курсы, планы и подготовку к обучению.

Также она развеяла миф о"любимчиках" у учителей. Потому что каждый ребенок важен, кто-то требует больше внимания, а с кем-то необходимо приложить больше усилий.

Кроме того, часто родители считают, что учитель всегда спокойный и никогда не устает. Зато после 5-го урока в любом классе это становится вызовом для педагогов.

Несмотря на то, что многие считают, что учитель – это "только об учебнике и тетради", на самом деле педагоги должны обладать навыками психологии, организации и "немного магией".

"Учитель – это больше, чем профессия! Это ежедневная работа сердцем и душой", – подчеркнула Кирилюк.

