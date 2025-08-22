'Не провоцируйте человека в возрасте!' Учительница младших классов рассказала об инциденте с коллегой, которая толкнула ее из-за мяча

Учительница младших классов Кристина Калугина рассказала об инциденте, который случился с ней в школе. Так, у нее в кабинете был мячик, который она иногда давала поиграть детям. Однажды его забрала коллега педагога из соседнего класса.

В заметке в TikTok Калугина делится, что когда пришла к учительнице забрать свой мяч, то она сказала, что не отдаст его. Педагог увидела, что он лежал у нее на столе, поэтому она подошла и его взяла. Однако когда коллега увидела это, то толкнула молодую учительницу и спросила, в своем ли она уме.

"Был когда-то в кабинете у меня мячик. Обычный детский такой мячик, я его покупала для каких-то уроков и потом он просто валялся. Дети некоторые иногда у меня его просили и играли в коридоре. Однажды подбегают ко мне ученики и говорят, что учительница из соседнего кабинета забрала у нас мяч. Думаю, пойду его заберу. Прихожу, говорю: "Отдайте мне, пожалуйста, мой мяч". А она мне говорит – нет. Мяч был у нее на столе и я его просто взяла. И вот тут начинается трешня. Она говорит: "Ты дура" и толкает меня", – рассказывает Калугина.

Из-за этого педагог упала на пол. Ее коллега начала говорить, какую драму она сделала и начала кривляться, тоже упав на пол. У нее в руках было печенье, которое рассыпалось. Калугина была удивлена такой ситуации, однако встала и без слов пошла в свой кабинет.

После инцидента обе учительницы написали объяснительные записки и с Калугиной провели объяснительную беседу, указав на то, что "человек в возрасте и его не надо провоцировать на такие действия". Под видео педагог объяснила, что разница между ними примерно в 40 лет.

