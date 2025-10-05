Раньше все готовились по учебнику Сканави: ректор Львовской политехники объяснила падение уровня знаний по математике

Ректор Львовской политехники Наталья Шаховская объяснила, почему в Украине упал уровень знаний по математике. По ее мнению, причина в том, что раньше все готовились по учебнику советского математика – редактора популярных сборников задач для поступающих в ВУЗ Марка Сканави.

А нынешний уровень задач, которые ученики решают во время Национального мультипредметного теста (НМТ), значительно ниже. Об этом она рассказала во время интервью для портала Dou.ua.

Ректор вспоминает, что во времена ее поступления в высшее учебное заведение, если абитуриент мог решить все задачи из Сканави, то можно было быть уверенным в том, что он сдаст любой экзамен по математике.

Но, педагог добавляет, что дети сейчас учатся в других условиях – во время тревог и постоянного стресса, и это также влияет на уровень успеваемости.

По мнению Шаховской, именно более слабый уровень знаний математики и физики влияет на то, что в последние годы все более популярными становятся гуманитарные специальности, а не технические.

"И это критично для Украины", – уверена она.

