''Лучшего учебника просто не существует!'' Сеть всколыхнула дискуссия из-за сборника задач Сканави на русском языке, который выдали в лицее Днепра

Репетитор по математике Анастасия Пазина показала в сети Threads, что одной из ее учениц в лицее города Днепр выдали сборник задач для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения на русском языке. По ее мнению, это недопустимо.

Однако ее пост вызвал бурную дискуссию в комментариях. Большинство пользователей начали убеждать автора в том, что учебник под редакцией М.И. Сканави – это лучшее, что может быть для самоподготовки в математике.

Одни обвинили педагога в том, что плохой из нее репетитор, если она не понимает ценности такой книги, другие писали о том, что язык не должен влиять на знания, и что это всего лишь сборник задач, а не художественное произведение. Однако, были и те, кто поддержал автора и согласился с тем, что издавать книгу на русском языке недопустимо. Также некоторые пользователи справедливо отметили, что для подготовки к НМТ этот учебник уже не подходит, каким бы качественным он ни был.

"Какой ужас, на украинском эти задачи, наверное, совсем по-другому выглядят", – с сарказмом пишут автору, намекая на то, что цифры не переводятся. Однако на самом деле этот учебник имеет достаточно много текста внутри, и если ребенок учил математику на украинском языке, то понять все термины на русском ему будет сложно.

"Сканави – лучший учебник по математике для старших классов, я училась по нему в математическом лицее. Вашей ученице очень повезло с тем, что ее реально учат математике. И не повезло с тем, что у Вас спутанные приоритеты в данном вопросе", – уверяют автора.

Те же пользователи, которые стали на сторону автора, указывают на то, что при желании в интернете можно найти и купить этот сборник задач переведенный на украинский язык. Они есть разных годов издания, стоимостью от 350 до 800 грн за экземпляр.

Сама же автор в своем посте указала на то, что версия учебника, который получила ее ученица, была издана в 1994 году. Однако в сети можно найти и более новые издания на русском, например тираж 2013 года можно купить за 540 грн.

Однако некоторые пользователи все же сомневаются в необходимости этого сборника для подготовки вообще, неважно на каком языке. Несмотря на то, что это, возможно, и есть один из лучших учебников по математике в свое время, сейчас программа существенно изменилась.

"Это устаревшие пособия даже. Сейчас для поступления в учреждения высшего образования сдают НМТ, в котором уровень и стиль задач совершенно другие. Если уж так хотели дать Сканави, на него есть украинские переводы. Но я бы его и так не давал", – пишет один из пользователей.

