'Раскрывайте карты постепенно': Мария Сичинская дала советы, как рассказать ребенку правду о святом Николае

Говорить детям, что подарки приносит святой Николай и Дед Мороз или же сразу говорить правду – это выбор каждой семьи. Если родители некоторое время рассказывали о святом Николае, но пришло время, когда дети начинают понимать, то раскрывать все карты следует постепенно.

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Психолог и эксперт родительско-детских отношений Мария Сичинская в Instagram рассказала, как действовать родителям, чтобы не разрушить с детьми доверительные отношения. Она советует попробовать выбирать подарки членам семьи вместе с ребенком, отмечая, что так вы вместе помогаете святому Николаю.

"Например, выбирать вместе подарок папе и говорить, что знаете, о чем мечтает папа. Или если есть младший брат сказать, что он, например, мечтает про лего и стоит помочь святому Николаю реализовать эту мечту. Без особых объяснений, что это мы своими руками сделаем. Это довольно метафорично – поможем реализовать эту мечту, осуществить это чудо", – сказала эксперт.

Также она привела пример, как рассказать детям о подарках на примере покупок для домашних любимцев.

"Если есть домашние любимцы тоже круто. Купить собаке какую-нибудь косточку или игрушку. Важно, чтобы ребенок понимал, что он причастен к этому чуду. Можно так сказать: "Давай купим нашей собачке ту сосиску, о которой он давно мечтал, и положим ему под лежанку. Святой Николай тогда и для него совершит чудо и собачка будет понимать, что о ней не забыли", – отметила эксперт.

Не стоит напрямую говорить ребенку, что раньше ему говорили ложь. Если уже сформировали веру в чудо, то следует ее поддерживать, но с каждым годом постепенно открывать карты, как именно это чудо реализуется.

"В следующем году уже можно сказать, что ты в письме писал, что ты хочешь классные наушники, давай вместе их выберем, чтобы святой Николай точно не ошибся, потому что я сомневаюсь, что он угадает", – посоветовала Сичинская.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психолог сказала, что родителям стоит рассказывать, что чудо на новогодние праздники сочиняли именно они, но так, чтобы ребенок не потерял у него веру.

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