Разные упражнения – для разных мышц. Учительница сравнила школу со спортзалом и объяснила, почему надо учиться

Анна Боклажук
Моя Школа
69
Разные упражнения – для разных мышц. Учительница сравнила школу со спортзалом и объяснила, почему надо учиться

Школа – это не набор предметов. Это система, где каждый урок развивает другой тип мышления.

Видео дня

Таким мнением поделилась в своем TikTok украинская учительница географии Любовь Анатольевна с никнеймом _patrash. В своем посте она сравнила школу со спортзалом и объяснила, для чего надо учиться.

Разные упражнения – для разных мышц. Учительница сравнила школу со спортзалом и объяснила, почему надо учиться

"В школе, как в спортзале – разные упражнения для разных мышц", – объясняет она и советует учиться не для оценок, а для того, чтобы стать сильнее, гибче и готовыми к миру, который ежедневно меняется.

Разные упражнения – для разных мышц. Учительница сравнила школу со спортзалом и объяснила, почему надо учиться

По ее мнению, каждый предмет отвечает за свою часть развития ребенка:

  • Математика и физика – это про логическое мышление и последовательность;
  • Химия и биология – понимание системности, видение целого через детали;
  • История и география – причинно-следственные связи и критическое мышление;
  • Алгебра – абстрактное мышление, обобщение;
  • Геометрия – пространственное видение, воображение и точность;
  • Украинский язык – четкость мысли и умение ее формулировать, грамотность;
  • Литература – воображение, эмоциональный интеллект, понимание человеческих характеров;
  • Информатика – алгоритмичность и работа с данными;
  • Искусство – креативность, способность видеть по-другому;
  • Физическая культура – дисциплина, выносливость и забота о себе.
Разные упражнения – для разных мышц. Учительница сравнила школу со спортзалом и объяснила, почему надо учиться

Ранее OBOZ.UA писал о том, что преподавательница назвала четыре "токсичные традиции" школы в Украине, которые срочно надо отменить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!