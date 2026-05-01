'РАзом' или 'разОм'? Где ставить ударение: запомнить поможет известная песня

Ударения в украинском языке называют одним из самых сложных типов заданий на НМТ. Однако для некоторых слов, например, для наречия "разом", можно найти интересные мнемонические приемы, которые помогут избежать ошибок в их употреблении.

Об одном таком приеме рассказала блогер и радиоведущая, популяризатор украинского Оля Багний. В своем TikTok она напомнила песню, в которой ударение стоит правильно. И это гимн Оранжевой революции "Разом нас багато".

"Помните песню "Разом нас багато"? Это трудно забыть. А вообще, эта песня – самый простой способ запомнить правильное ударение в слове "разом". Потому что многие говорят "разОм". Запомните, друзья: ударение "рАзом" падает на первый слог", – объяснила блогер.

Подтверждают это и словари украинского языка. Ни один из них не фиксирует ударение на втором слоге. А значит говорить "разОм" – неправильно. Если хотите общаться без ошибок, не ставьте ударение на звук [о] в этом слове.

