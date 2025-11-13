'Развиваешь детей – плохо, не развиваешь детей – плохо'. Родителей напугало задание НУШ, где надо прочитать текст по спирали

Маму украинского школьника Татьяну Искру напугало задание из программы Новой украинской школы, где детям нужно было прочитать текст по спирали. Она отметила, что такое упражнение дают ученикам во 2-м классе и крутить листок не разрешается.

В заметке в Facebook она спросила, является ли такое чтение нормой для школьников. Под заметкой пользователи соцсети заметили, что когда учителя пытаются использовать различные техники чтения и развития детей, то их критикуют. Когда же этого не происходит, родители все равно сетуют на работу педагогов.

"Используешь разные техники чтения, развиваешь детей – плохо. Не используешь техники чтения, не развиваешь детей – плохо. Дайте учителям спокойно работать".

Другие же украинцы поделились, что их дети часто занимаются по подобной технике, ведь она используется для развития скорочтения. Таким образом школьники лучше понимают текст, развивают зрительное внимание, пространственное мышление и последовательность.

"Сын такое на курсах по скорочтению и пониманию текста читал. Как раз летом после 1-го класса. Ему нравилось".

"Очень классное упражнение, я использую его с детьми от 6-7 лет. Развивает у детей зрительное внимание, пространственное мышление, последовательность. Детям нравится".

"Это техники скорочтения, их много, очень помогает научиться цельные видеть слова, читать быстро. Я своей такие распечатывала, нам зашло".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев озадачила задача в учебнике по математике для 5-го класса о Гарри Поттере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!