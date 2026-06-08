Ребенка исключили, потому что родители просили закрывать окна? Частная школа в Вышгороде попала в скандал: что говорят мама и администрация

В Вышгородской частной школе Joy School произошел скандал из-за исключения одного из учеников 4 класса. Как пожаловалась его мама в соцсетях, мальчика не стали переводить на следующий учебный год из-за того, что она регулярно обращалась к администрации с требованием закрывать окна класса на третьем этаже.

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Марина Каган описала ситуацию в соцсети Threads. "Как вам такое? Моего РЕБЕНКА ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ШКОЛЫ за то, что мы попросили закрывать окна на 3 этаже ради безопасности детей", – написала она и прикрепила к сообщению скриншоты классного чата, в котором описывается ситуация в деталях.

По словам Каган, однажды ее сын залез на подоконник открытого окна, а одноклассники, играя, пытались вытолкнуть мальчика с него на улицу. Об этой ситуации она узнала от других родителей, а не от учителей. Женщина попыталась обсудить эту ситуацию с директором школы Еленой Каплуновой и владельцем учебного заведения Николаем Мошкивским. Ее заверили, что на окнах установят замки, которые дети открыть самостоятельно не смогут. Однако, привезя сына на учебу позднее, она вновь увидела открытые окна. Соответствующие фотографии мама тоже загрузила в чат.

Каган также сообщила, что получила от директора школы сообщение о том, что "из-за невозможности достижения конструктивного диалога в вопросах организации образовательного процесса" договор с ней на следующий год продлевать не будут. Со стороны администрации школы в чате возможными причинами прекращения договора на обучение назвали несоблюдение правил учебного заведения, поведение и дисциплину ученика, формат взаимодействия семьи с заведением, а также возможность дальнейшего конструктивного сотрудничества. "Индивидуальные решения по отдельным семьям в общем чате не обсуждаются", – ответили маме.

OBOZ.UA обратился за комментарием к руководству Joy School. Автор ответа, который назвался именем Николай, заверил, что в школе "все окна оборудованы соответствующими средствами ограничения доступа и находятся в закрытом состоянии, за исключением случаев проветривания помещений под непосредственным контролем педагогических работников". Он также предположил, что фотографии с открытыми окнами, которые предоставила Марина Каган, были сделаны или в момент, когда учитель присутствовал в классе, или там не было учеников. "Также хочу подчеркнуть, что за все время деятельности школы не было зафиксировано ни одного случая травмирования детей в результате выпадения из окон или любых других подобных инцидентов", – говорится в ответе школы.

Расторжение договора с матерью мальчика в Joy School назвали не связанным с конфликтом из-за открытых окон. "К сожалению, в публичном пространстве ситуация подается односторонне и без учета всех обстоятельств, фактически сложившихся между сторонами", – отметил Николай. Кроме того, он заявил, что в учебном заведении были удивлены информацией, которую опубликовала Каган, и назвали ее не соответствующей действительности.

Школа Joy School является лицензированной частной школой. Она работает в Вышгороде и позиционирует себя как христианский центр альтернативного обучения. Ее связывают с евангельской Церковью бога живого.

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