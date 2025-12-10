Ребенка "прорывает" на разговоры перед сном? Не раздражайтесь! Психолог объяснила, почему это хороший знак
Большинство родителей сталкиваются с явлением, что перед сном ребенок начинает много говорить. Он рассказывает, спрашивает, уточняет, переспрашивает, фантазирует – кажется, делает все, лишь бы не засыпать. Это может раздражать родителей, однако следует понимать, что малыш делает это потому, что он действительно чувствует себя в безопасности.
Как объясняет в своем посте в социальной сети Instagram педиатр и психолог из Киева Надежда Меланчук, в этот момент ребенок не манипулирует. Просто он наконец расслабился.
"Шум дня стихает. Мир замедляется. И рядом человек, с которым безопасно быть собой", – пишет эксперт.
Как говорит педиатр, слова ребенка не являются попыткой отсрочить сон, они являются способом сказать о том, что он сегодня прожил, что его зацепило. Он открывает доступ к своему сердцу и хочет поделиться с родителями важным.
Поэтому родителям стоит помнить, что вечерние разговоры, это:
- эмоциональная разгрузка;
- способ упорядочить свой день;
- формирование базового доверия: меня слышат, я важна.
Более того – это буквально ваш фундамент, что удержать близкие отношения во время подросткового кризиса.
"В следующий раз, когда вечером начнутся те же "разговоры" – не раздражайтесь и не ускоряйте. Просто слушайте", – дает совет эксперт.
Ранее OBOZ.UA писал о 5 ошибках родителей перед сном, которые могут повлиять на мозг ребенка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!