Ребенка 'прорывает' на разговоры перед сном? Не раздражайтесь! Психолог объяснила, почему это хороший знак

Большинство родителей сталкиваются с явлением, что перед сном ребенок начинает много говорить. Он рассказывает, спрашивает, уточняет, переспрашивает, фантазирует – кажется, делает все, лишь бы не засыпать. Это может раздражать родителей, однако следует понимать, что малыш делает это потому, что он действительно чувствует себя в безопасности.

Как объясняет в своем посте в социальной сети Instagram педиатр и психолог из Киева Надежда Меланчук, в этот момент ребенок не манипулирует. Просто он наконец расслабился.

"Шум дня стихает. Мир замедляется. И рядом человек, с которым безопасно быть собой", – пишет эксперт.

Как говорит педиатр, слова ребенка не являются попыткой отсрочить сон, они являются способом сказать о том, что он сегодня прожил, что его зацепило. Он открывает доступ к своему сердцу и хочет поделиться с родителями важным.

Поэтому родителям стоит помнить, что вечерние разговоры, это:

эмоциональная разгрузка;

способ упорядочить свой день;

формирование базового доверия: меня слышат, я важна.

Более того – это буквально ваш фундамент, что удержать близкие отношения во время подросткового кризиса.

"В следующий раз, когда вечером начнутся те же "разговоры" – не раздражайтесь и не ускоряйте. Просто слушайте", – дает совет эксперт.

