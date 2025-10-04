5 ошибок родителей перед сном, которые могут повлиять на мозг ребенка

Согласно данным нейронауки, именно во время сна мозг развивается активнее всего. В это время закрепляются воспоминания, укрепляются пути обучения и регулируются эмоции.

Однако многие родители неосознанно совершают ошибки перед сном ребенка, которые могут препятствовать этим процессам, ведь они влияют как на когнитивное развитие, так и на эмоциональное здоровье. Сайт The Time of India назвал 5 наиболее распространенных.

Слишком много времени перед экраном перед сном

Планшеты, смартфоны или даже телевизор перед сном могут казаться безвредными, но исследования утверждают обратное. Синий свет не только дольше не дает детям заснуть, но и прерывает фазу быстрого сна, которая важна для памяти и обучения.

Нерегулярное время сна

Разрешение детям поздно ложиться спать или дольше поспать в выходные нарушает циркадные ритмы. Регулярность сигнализирует мозгу, когда время отдыхать, и поддерживает долгосрочную сосредоточенность и эмоциональную стабильность. Нерегулярный график сна у детей связан с худшей исполнительной функцией и более низкой успеваемостью.

Использование сна как наказание

Некоторые родители отправляют детей спать рано как дисциплинарный маневр, но это может создавать негативные ассоциации со сном. Сон должен быть спокойным, заботливым ритуалом, а не наказанием.

Перегрузка вечерних распорядков

Насыщенные внеклассные занятия, поздние ужины или энергичные занятия слишком близко ко времени сна чрезмерно стимулируют мозг. Для правильного развития и дальнейшей работы мозга важны спокойные игры перед сном, которые помогают успокоить нервную систему и быстрее заснуть.

Игнорирование количества и качества сна

Многие родители считают, что дети естественным образом "наверстают потерянный сон", но хроническое недосыпание имеет длительные последствия. По словам экспертов, дети, которые постоянно спят меньше рекомендованного количества часов, имеют сниженную продолжительность концентрации внимания, ухудшение памяти и повышенный риск расстройств настроения.

