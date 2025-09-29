8 привычек перед сном, которые тайно делают детей умнее

Каждый родитель желает своему ребенку самого лучшего и мечтает, что он вырастет умным и многого добьется. Однако стоит помнить, что это не происходит само собой, и зернышки будущего успеха надо закладывать с самого детства.

И это не только обучение, развитие и дополнительные кружки. Иногда обычные ежедневные ритуалы могут сделать немалый вклад в то, каким ребенок вырастет. Сайт The Time of India называет 8 привычек, которые тайно влияют на ум вашего ребенка.

Чтение вместе

Сказки на ночь – это не только об уюте и еще несколько минут без сна. Они расширяют словарный запас ребенка, пробуждают воображение и укрепляют связь между ребенком и родителями. Даже если это всего 10 минут чтения – они важны.

Разговоры о том, как прошел день

Короткий разговор о том, как прошел день, помогает детям выразить, прожить и проанализировать свои эмоции. А также влияет на развитие памяти и улучшает коммуникативные навыки.

Практика благодарности

Хорошим ритуалом является находить несколько вещей, которым ребенок благодарен в этот день. Это способствует позитивному настрою, уменьшает стресс и учит выделять хорошее из всех событий, которые произошли в течение дня.

Постоянный график сна

Поддержание постоянного распорядка дня очень важно для правильного развития ребенка. Ложиться спать каждый вечер в одно и то же время помогает детям регулировать энергию, лучше сосредотачиваться и эффективнее запоминать информацию.

Успокаивающие ритуалы

Теплая ванна перед сном, тихая, спокойная музыка, 5 минут объятий с родителями – любой ежедневный успокаивающий ритуал, который становится привычкой, сигнализирует мозгу о том, что пора отдыхать. Этот переход улучшает качество сна, и в дальнейшем влияет на лучшую память и обучение.

Детские рассказы

Иногда вместо сказки, или после нее, стоит ребенку позволить пофантазировать и рассказать придуманную им историю. Это поощряет развивать творческие мысли, и учит выражать то, что на уме.

Засыпаем без телефона, планшета или телевизора

Синий свет, идущий из маленьких экранов, задерживает выработку мелатонина, из-за чего ребенку труднее заснуть и спать крепко. Засыпание без экранов дает возможность на лучшую концентрацию внимания и успеваемость в школе.

Похвала на ночь

Если перед сном сказать ребенку, что вы им гордитесь или подчеркнуть, какой он сегодня молодец и сколько всего смог сделать, это формирует хорошую самооценку и эмоциональную безопасность. Что в будущем влияет на восприятие себя и своих достижений.

