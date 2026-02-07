'Ребенку и двух лет нет. Не жалко малыша?' Сеть возмутил вопрос к маме, которая попросила справку для детсада

Мама мальчика Ника Самусенко рассказала, что обратилась к врачу, чтобы получить медицинскую справку для детского сада. В ответ педиатр спросила, почему ребенок так рано идет в сад и не жалко ли ей сына.

Об этом Самусенко написала в заметке в Threads. Она иронично подчеркнула, что рада, что врач не назвала ее мачехой.

Украинцев возмутила такая реакция педиатра и они отмечали, что это не ее дело, когда отдавать ребенка в садик. Многие делились иностранным опытом, отмечая, что за рубежом детей могут отдавать в дошкольные учебные заведения с 3 месяцев. В то же время, некоторые из мам говорили, до двух лет мальчики и девочки лучше адаптируются в новой среде. Некоторые из мам советовали сменить педиатра женщине.

"А Вам не жалко совать свой длинный совецкий нос в чужое просо?"

"В ЕС родители вообще тогда ужас, садик с 3 месяцев".

"Нам педиатр (дежурный, слава богу, не наш) говорила, что идти в садик зимой это очень плохая идея, если бы ее кто-то спросил. Хорошо, что ее никто не спрашивал)".

"И я малого дала в 1,3. Уже две недели ходит и все ок. Это так же как с гв,чем позже завершать,тем сложнее будет".

"На самом деле в таком возрасте буду супер адаптация. Моя пошла в 1.10, осталась спать на 3 день. Когда вижу детей которые плачут и виснут на маме то для меня область из фантастики".

