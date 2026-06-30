'Ребенку в 7 лет не нужен телефон!' Мама школьницы заявила об опасности Roblox и нарвалась на критику

Мама 7-летней девочки рассказала об опасной ситуации, с которой столкнулась ее дочь во время игры в Roblox. Она призвала родителей к бдительности, но вместо этого ее раскритиковали в комментариях.

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Женщина опубликовала рассказ об инциденте в TikTok, который ведет под ником @family_tomyshynets. По словам мамы, ее дочь пользовалась приложением Likee и наткнулась на видео с обещанием бесплатно получить игровую валюту – робаксы. Для этого ей предложили перейти в Telegram и подписаться на якобы популярную блогершу из игры, которую знают многие дети.

По словам матери, аккаунт выглядел убедительно: у него было соответствующее имя, аватар и большое количество подписчиков. Ребенок поверил, что это настоящая блогер, и захотел принять участие в "розыгрыше".

Впрочем, бдительная мама решила сама вступить в переписку с организаторами, выдавая себя за ребенка. После того как она отправила ник в игре, ей сообщили о "выигрыше" и дали инструкции: взять мамин телефон, уйти в другую комнату и отправить скриншоты экрана. Таким образом мошенники пытались получить доступ к банковским приложениям. В переписке собеседник указывал, куда именно нажимать, обращая внимание на иконки финансовых сервисов.

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Когда женщина отказалась выполнять дальнейшие действия, ей начали угрожать – в частности, физической расправой над ней и ее семьей. После того как она заявила, что является взрослой и обратится в полицию, собеседник сразу удалил сообщения.

Мать подчеркнула, что подобные схемы могут быть особенно опасны для детей, которые не осознают риски. По ее словам, она слышала о случаях, когда с помощью подобных манипуляций у родителей выманивали крупные суммы денег или даже оформляли кредиты. Женщина призвала взрослых объяснять детям правила безопасности в интернете, не позволять переходить по подозрительным ссылкам и контролировать, с кем они общаются онлайн. Она также подчеркнула, что за профилями в играх или соцсетях могут скрываться взрослые люди.

И хотя ее призыв был вполне закономерен и правилен, комментаторы все же указали на то, что сам по себе Roblox ни в чем не виноват. И вместо того, чтобы запрещать играть в него, взрослые должны обучать детей цифровой гигиене и безопасности онлайн-общения, а также не давать детям гаджеты слишком рано. А 7 лет, по мнению комментаторов, это слишком юный возраст, чтобы проводить много времени с гаджетом в руках.

Разные комментаторы указывали разный возраст, с которого детям можно играть в Roblox. Кто-то говорил о 8 годах, кто-то – о 13. Согласно официальным правилам платформы, доступ к ней могут иметь дети всех возрастных категорий, однако для каждой действуют отдельные ограничения. Так, элементы борьбы в играх могут появляться только для детей от 9 лет, с 13 лет сюжеты становятся немного более реалистичными и могут включать умеренное насилие, а полный доступ получают только те, кто документально подтвердит, что достиг 17-летнего возраста. Кроме того, на детей до 13 лет распространяются строгие ограничения в отношении чатов определенного типа и некоторых категорий контента.

Некоторые комментаторы пытались указать на то, что видеоигры якобы вредят детям. Хотя на самом деле существуют научные доказательства того, что при контролируемом использовании они могут приносить немалую пользу.

Впрочем, как писал OBOZ.UA, через видеоигры начали действовать российские спецслужбы, которые вербуют детей, поэтому родителей призывают быть бдительными и следить за тем, во что играют малыши и подростки и с кем они общаются на игровых платформах.

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