Ребенок будет просить ещё: простой рецепт жареных «ленивых» вареников

Екатерина Ягович
Моя Школа
1,2 т.
Как приготовить жареные ленивые вареники для детей
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Жареные ленивые вареники могут стать интересным вариантом для детского завтрака или перекуса. Они готовятся из творога, банана и нескольких простых продуктов, которые обычно есть дома. Сначала вареники нужно отварить, а затем быстро обжарить до румяной корочки. В результате получается нежное блюдо с приятным банановым вкусом.

Идея приготовления жареных ленивых вареников для детей опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Рецепт жареных «ленивых» вареников

Ингредиенты:

  • творог – 180 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • банан – 1 шт.
  • мука – 6 ст.л.
  • мука – 2 ст.л. для формирования вареников
  • сливочное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Готовим творожное тесто

1. Для теста нужно взять творог, яйцо, сахар и банан. Банан предварительно раздавите вилкой или измельчите, после чего добавьте в творожную массу.

2. Всыпьте 6 столовых ложек муки и перемешайте всё ложкой. Должно получиться мягкое, достаточно густое тесто.

Нарезаем тесто на части

3. Посыпьте рабочую поверхность двумя столовыми ложками муки. Переложите на нее творожно-банановое тесто и аккуратно сформируйте длинную колбаску.

4. Чтобы масса меньше прилипала к рукам, их также можно слегка присыпать мукой.

5. Полученную заготовку нарежьте небольшими кусочками одинакового размера. Именно так формируются "ленивые вареники", поэтому лепить каждое изделие по отдельности не нужно.

Обжариваем отварные вареники

6. В кастрюле вскипятите воду и опустите в нее вареники. Когда они всплывут на поверхность, выньте их шумовкой и дайте лишней воде стечь.

7. На сковороде растопите немного сливочного масла. Выложите отваренные ленивые вареники и обжарьте их с нескольких сторон до появления легкой золотистой корочки. Делать это нужно недолго, поскольку внутри они уже готовы.

Готовые ленивые вареники

8. Готовые жареные "ленивые" вареники можно подавать теплыми. По желанию добавьте к ним банан, ягоды, натуральный йогурт или небольшое количество меда.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика