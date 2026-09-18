Ребенок будет просить ещё: простой рецепт жареных «ленивых» вареников

Жареные ленивые вареники могут стать интересным вариантом для детского завтрака или перекуса. Они готовятся из творога, банана и нескольких простых продуктов, которые обычно есть дома. Сначала вареники нужно отварить, а затем быстро обжарить до румяной корочки. В результате получается нежное блюдо с приятным банановым вкусом.

Идея приготовления жареных ленивых вареников для детей опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 180 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

банан – 1 шт.

мука – 6 ст.л.

мука – 2 ст.л. для формирования вареников

сливочное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Для теста нужно взять творог, яйцо, сахар и банан. Банан предварительно раздавите вилкой или измельчите, после чего добавьте в творожную массу.

2. Всыпьте 6 столовых ложек муки и перемешайте всё ложкой. Должно получиться мягкое, достаточно густое тесто.

3. Посыпьте рабочую поверхность двумя столовыми ложками муки. Переложите на нее творожно-банановое тесто и аккуратно сформируйте длинную колбаску.

4. Чтобы масса меньше прилипала к рукам, их также можно слегка присыпать мукой.

5. Полученную заготовку нарежьте небольшими кусочками одинакового размера. Именно так формируются "ленивые вареники", поэтому лепить каждое изделие по отдельности не нужно.

6. В кастрюле вскипятите воду и опустите в нее вареники. Когда они всплывут на поверхность, выньте их шумовкой и дайте лишней воде стечь.

7. На сковороде растопите немного сливочного масла. Выложите отваренные ленивые вареники и обжарьте их с нескольких сторон до появления легкой золотистой корочки. Делать это нужно недолго, поскольку внутри они уже готовы.

8. Готовые жареные "ленивые" вареники можно подавать теплыми. По желанию добавьте к ним банан, ягоды, натуральный йогурт или небольшое количество меда.

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