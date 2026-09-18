Ребенок будет просить ещё: простой рецепт жареных «ленивых» вареников
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Жареные ленивые вареники могут стать интересным вариантом для детского завтрака или перекуса. Они готовятся из творога, банана и нескольких простых продуктов, которые обычно есть дома. Сначала вареники нужно отварить, а затем быстро обжарить до румяной корочки. В результате получается нежное блюдо с приятным банановым вкусом.
Идея приготовления жареных ленивых вареников для детей опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- банан – 1 шт.
- мука – 6 ст.л.
- мука – 2 ст.л. для формирования вареников
- сливочное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Для теста нужно взять творог, яйцо, сахар и банан. Банан предварительно раздавите вилкой или измельчите, после чего добавьте в творожную массу.
2. Всыпьте 6 столовых ложек муки и перемешайте всё ложкой. Должно получиться мягкое, достаточно густое тесто.
3. Посыпьте рабочую поверхность двумя столовыми ложками муки. Переложите на нее творожно-банановое тесто и аккуратно сформируйте длинную колбаску.
4. Чтобы масса меньше прилипала к рукам, их также можно слегка присыпать мукой.
5. Полученную заготовку нарежьте небольшими кусочками одинакового размера. Именно так формируются "ленивые вареники", поэтому лепить каждое изделие по отдельности не нужно.
6. В кастрюле вскипятите воду и опустите в нее вареники. Когда они всплывут на поверхность, выньте их шумовкой и дайте лишней воде стечь.
7. На сковороде растопите немного сливочного масла. Выложите отваренные ленивые вареники и обжарьте их с нескольких сторон до появления легкой золотистой корочки. Делать это нужно недолго, поскольку внутри они уже готовы.
8. Готовые жареные "ленивые" вареники можно подавать теплыми. По желанию добавьте к ним банан, ягоды, натуральный йогурт или небольшое количество меда.
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