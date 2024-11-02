Ребенок должен оставаться ребенком. Мама девочки, открывшей успешный бизнес в 7 лет, раскрыла свои секреты воспитания

12-летняя Зои Оли из американского штата Джорджия основала свою компанию по производству кукол "Beautiful Curly Me". Бизнес она начала еще в семь лет, после того, как сверстники дразнили ее из-за вьющихся волос. Эвана Оли, мама маленького предпринимателя, рассказала, что разрешает дочери следовать своим увлечениям, при этом пытаясь продлить ее детство.

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Секретами воспитания американка поделились в интервью CNBC. Она отметила, что потратила на идею дочери накопленные $5 тысяч, и оставила карьеру в маркетинге, чтобы помогать Зои. В 2022 году "Beautiful Curly Me" принесла доход в шестизначном размере.

Эвана считает, что успех ее дочери обусловлен двумя неотъемлемыми качествами воспитания. В первую очередь, говорит американка, она делает все возможное, чтобы продлить детство Зои.

"Многие вещи требуют ее внимания. Но нужно, чтобы ребенок оставался ребенком. Я думаю, очень важно намеренно сделать так, чтобы ей все еще нравилось быть 12-летней девочкой", – сказала женщина.

Это включает в себя типичное школьное расписание, внеклассные мероприятия, такие как теннис, легкая атлетика и театр, а также регулярные ночевки у друзей. Зои может заниматься своими деловыми обязанностями – посещать встречи, создавать стратегию для социальных сетей и разрабатывать продукты – после того, как ее школьные задания будут сделаны, и в свободное время летом.

"У нее действительно полная, всесторонняя жизнь. Просто нужно найти этот баланс и убедиться, что ваш ребенок по-прежнему остается тем, кто он есть", – отметила предприниматель.

Также она советует родителям не пытаться жить через своего ребенка и не навязывать ему собственные мечты и планы.

"Возможно, вы хотите, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам или прислушались к вашим жизненным советам, но вы должны позволить им следовать своим собственным увлечениям, если хотите, чтобы они были по-настоящему счастливы и успешны", – говорит Оли.

Что касается достижений дочери, американка говорит: "Это не та ситуация, когда я пытаюсь воплотить свои мечты. Я просто благословлена тем, что могу поддержать ее в этом путешествии", – добавила Эвана.

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