Ребенок или телефон? Эксперт по родительству поднял тему воспитания, о которой мало кто говорит

Эксперт по детскому воспитанию Владимир Швец поднял к обсуждению тему, которую мало кто озвучивает. По его мнению, большинство родителей проводит свободное время в телефоне, из-за чего ребенок не уверен, что он важнее этого устройства.

Видео дня

В видео на своей странице в Instagram он объясняет, почему так важно найти баланс. Несмотря на то, что телефоны стали частью нашей жизни, и с их помощью взрослые не только развлекаются, но и работают.

"Чувствует ли Ваш ребенок, что он важнее Вашего телефона?", – спрашивает он у подписчиков и отмечает, что это действительно может быть серьезной проблемой, потому что телефон для взрослых, это или инструмент для работы, или возможность избавиться от стресса, который накапливался в течение рабочего дня.

По словам эксперта, взрослые так же как и дети, могут погружаться в телефон и именно в этот момент они теряют связь со своим ребенком.

Эксперт отмечает, что это проблема, которую может решить сознание родителей. И приводит собственный пример:

"Даже когда я пришел очень уставший с работы, я должен выделить 15-20 минут для того, чтобы выслушать своего ребенка о его жизни. И даже если он даже не открывается для разговора, я провожу с ним время за ужином или прогулкой", – он объясняет, что именно эти минуты дают ребенку ощущение безопасности и уверенности в том, что ему рядом с вами хорошо. Ребенок должен иметь это время, чтобы поговорить с вами, когда вы не будете отвлекаться на телефон и будете его слушать.

"Таким образом он будет понимать свою ценность и это будет продолжать строить между вами теплые отношения", – добавляет Владимир Швец.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинский учитель Артур Пройдаков назвал ошибку родителей в воспитании детей. Он обратил внимание на то, что родители часто сидят в телефонах просматривая видео, зато детям говорят, чтобы они не бегали по квартире, а лучше бы почитали книгу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!