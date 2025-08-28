Ребенок имеет проблемы с речью? Виновата математика! Репетиторка поделилась интересным наблюдением

Репетитор по украинскому языку Нина Косенко поделилась интересным наблюдением относительно знаний школьников в математике. В частности, она обратила внимание на то, что дети часто задают вопрос для чего им нужен этот предмет. В то же время, сама педагог задает вопросы ученикам, какие успехи они имеют в этой дисциплине чтобы сделать выводы о развитии логического, абстрактного и пространственного мышления.

В заметке в Facebook она отмечает, что это также помогает быстрее подобрать "ключи" к ребенку и избежать негативной реакции на первом этапе взаимодействия. По словам Косенко, язык и математика тесно связаны, ведь сказываются на выполнении заданий.

В частности, на примере изучения языковой темы "Определение рода существительных (имена собственные)" педагог объяснила, как это действует.

Алгоритм выполнения задания:

Слово иноязычное или украинское?

Слово изменяется или нет?

Если украинское (изменяемое) → подбираем: мой, моя, мое (он, она, оно).

Если иноязычное (переменное) → та же логика.

Если иноязычное (неизменяемое) → подбираем родовое понятие и определяем род по этому слову.

Например:

Фукусима → иноязычное → переменное → моя Фукусима → женский род.

Дели → иноязычное → неизменное → родовое понятие "город" → средний род.

Умань → украинское → переменное → моя Умань → женский род.

По словам репетитора, в основе решения этой задачи лежит алгоритм. Кроме того, такие тесты проходят поступающие на национальном мультипредметном тесте. Она объясняет, что алгоритм – это набор инструкций для достижения результата за конечное количество действий.

Педагог отмечает, что есть определенные преимущества алгоритмического подхода при подготовке к вступительному экзамену. В частности:

четкая и понятная логика задания;

очень быстрое выполнение задания (для некоторых нужно не более 10-20 секунд);

экономия времени для более сложных задач;

минимизация стресса;

разгрузка памяти (запоминаем способ решения, а не готовый ответ);

ситуация успеха – высшая мотивация.

Педагог подчеркивает, что 60–70% задач на НМТ по языку можно решить с помощью алгоритмического подхода. И это дает результат примерно 150–160 баллов. Однако, если память учеников не тренирована, то запомнить даже 3-4 шага логической последовательности действий ребенку не удается.

В то же время, если алгоритмическое мышление развито слабо, то его приходится развивать параллельно с изучением тем по языку. А это увеличивает стоимость каждого балла.

"Итак, во всем виновата... математика! Точнее – пробелы в ней. А еще растиражированные социальные стереотипы: "Математика – это сложно, не всем надо, и вообще я же гуманитарий." Для таких "гуманитариев" у меня неутешительная новость: тест НМТ – это не про поговорить о чем-то, не налить "воды". Язык – системная сложная наука, как и математика, где без логики не обойтись никак", – отмечает педагог.

Если не развивать математическое мышление, придется заучивать каждое слово отдельно. Это трудно, энергозатратно и перегружает память, уверяет Косенко.

