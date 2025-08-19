Ребенок может учиться в НУШ и стать гением, а после ''Интеллекта'' – бездомным: учитель начальных классов ответил на больной вопрос всех родителей

Украинский учитель начальных классов в одном из киевских лицеев и образовательный блогер Антон Атаманчук ответил на вопрос, который беспокоит большинство родителей. По его мнению, не стоит волноваться, что если ребенок учится по НУШ, то уровень его знаний будет существенно ниже, чем при обучении по "Интеллект".

Педагог объясняет, что то, каким вырастет ребенок, зависит не от программы, а от того, как он умеет ее воспринимать, пользоваться ею. Ведь можно и после НУШ стать гением, и после "Интеллекта" – бездомным, говорит он в интервью для YouTube-канала Анастасии Дерлеменко.

По словам учителя, не все родители понимают, что программа НУШ адаптирована для любого уровня подготовки детей к школе, тогда как "Интеллект" требует уже иметь определенный уровень знаний до поступления в первый класс. Поэтому отправляя неподготовленного ребенка учиться по этой программе, родители только усложняют ему жизнь.

"Для того, чтобы ребенок мог учиться в "Интеллекте", он должен идти в школу переподготовленным. То есть уже хорошо читать, писать и считать и готовым поглощать знания в повышенном темпе", – уверен педагог.

