''Ребенок может во дворе сломать руку. Чья это ответственность? Асфальта?'' Мама школьника из Львова пожаловалась на учителя физкультуры, но ее раскритиковали

Пользователь социальной сети Threads Ирина Билык со Львова рассказала, что класс ее сына учитель физкультуры повез на велопрогулку, во время которой школьник неудачно упал и сломал руку. По ее мнению, он поехал с детьми в опасное место, не правильно оценил состояние руки после падения, из-за чего ребенок возвращался в школу на велосипеде.

Автор поста считает, что учитель должен нести ответственность за травму у ребенка. Однако, в комментариях ее не поддержали, большинство пишет о том, что это несчастный случай, который мог произойти и с родителями тоже.

Пользователи пишут о том, что учитель – не врач, и не мог с точностью оценить уровень травмы. А требовать от него ответственности – это только отбивает желание у любого работать с детьми, потому что родители сразу готовы идти в суд.

Некоторые даже спрашивают, должны ли нести ответственность родители, если ребенок на прогулке с ними сломал руку? А если они отвезли его к бабушке с дедушкой, и несчастный случай произошел там, тоже будут привлекать их к суду?

Также в комментариях есть ответ другой учительницы, которая указывает на то, что было бы правильно, если бы организация этой велопрогулки, была заранее согласована с родителями в письменном виде. Кроме того, учитель должен написать документ, что он провел детям инструктаж. Она добавила, что, к сожалению, это понимание приходит с опытом.

