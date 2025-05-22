'Ребенок не непослушный, он учится'. Нейропсихолог рассказала, почему наказания не работают и чем их заменить

Украинский детский нейропсихолог Валерия Кострика рассказала почему наказания не работают. По ее мнению, они несут в себе цель получить мгновенный результат, а не обучают детей причинно-следственным действиям.

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В видео, которое эксперт опубликовала в TikTok, она предложила варианты, которые работают лучше наказания. Среди них естественные последствия, объяснения и выбор вместо запрета.

"Цель наказаний – дать мгновенный результат, но они совсем не учат ребенка самостоятельно делать правильный выбор. Вместо этого они могут вызвать страх или обиду – на себя или взрослого", – говорит психолог и добавляет, что дети лучше учатся через объяснения, примеры и взаимоуважение.

Под видео эксперт написала примеры, как можно заменить наказание

Естественные последствия – если ребенок пролил воду, пусть поможет вытереть. Это не наказание, а логический результат действия.

Правила с объяснением – не "потому что я сказал", а "потому что это безопасно".

Выбор вместо запретов – не "не кричи!", а "ты можешь говорить тише".

Совместное решение проблем – "Что мы можем сделать, чтобы это не повторилось?".

Поддержка – за поведением всегда есть эмоция. Ребенок не непослушный – он учится.

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